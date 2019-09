Por lo pronto, las chicas y los chicos neuquinos se fueron encantados tras el encuentro con la ex capitana de la selección argentina de hockey. "Les brillaban los ojitos, tenemos un grupo de chat y ya querían ir a entrenar, no querían faltar... Fue muy buena la arenga y todo lo que le transmitió Magui como ex capitana de la selección argentina", comentó María Alejandra Rondot, coordinadora de la disciplina del club anfitrión a LM Neuquén.