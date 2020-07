Desgarrador audio de "La Floppy" y el posteo de su hermana

“Estoy desde el jueves internado. Entre por un dolor en el costadito que me dolía y no me dejaba dormir. Después de chequeos, tomografías y (análisis) de sangre... detectaron que el vaso sanguíneo está un poco inflamado. Los glóbulos blancos estaban muy alterados y estaban las plaquetas bajas...”, arranca la primera parte del audio.

Y continúa: “Después de traslados y de ir de un sanatorio a otro, ahora me dejaron fijo acá. Y enviaron muestras de sangre a FUNDALEU porque ellos sospechan que hay una enfermedad en la sangre y todavía no me pueden dar un diagnóstico, así que bueno estamos muy asustados”.

“Se me va la presión a la mierda porque estoy con este tema que no sé qué mierda es. Yo no sé si vos sos religioso, pero sé que sos creyente y... yo te voy a pedir con el corazón que recen una oración por mí. Si conocés a alguien que quiera mucho y que sabe que rezás, que recen por mi salud… Mañana voy a tener el diagnóstico y bueno lo que le ruego a Dios es que tenga solución, así que te pido que hagas mucha fuerza y que reces porque esta vez es heavy la cosa”, relata.

“No sabés el miedo que tengo, no te puedo explicar... No se lo deseo a nadie, estoy con mucho miedo, con mucha incertidumbre y no sé qué va a pasar. Así que te ruego amigo por todo lo que vos me querés y lo que yo te quiero a vos que reces por mí y por mi salud, ¿sabés? Te quiero...”, concluye en su mensaje.

En tanto, su hermana, Claudia Peloc, compartió en su cuenta de Instagram un conmovedor mensajes, junto a una imagen de la artista. “Hermano mío -le escribió Claudia- nunca, te juro que nunca va a pasar esta tristeza inmensa que siento. No lo creo que no te voy a ver más. No lo entiendo. No lo voy a poder superar. Te amo en infinito. Ayudame a seguir. No puedo más”.

El posteo se volvió viral y fueron cientos de mensajes los que le llegaron a la mujer. La misma Lizy Tagliani relató que la madre de “La Floppy” y sus hermanas, se estaban acompañando mutuamente en este duro momento.