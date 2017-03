Desmentida en vivo

Una vez más, Diego Maradona protagonizó un episodio en televisión, harto de las versiones falsas que circulan sobre su entorno y la exposición en los medios. Mientras el panelista Lucas Bertero afirmaba que se había separado de Rocío Oliva y que mañana viajaría a Dubai sin ella, Mariana Fabbiani interrumpió a su compañero para decir: “Perdón, está Rocío Oliva al teléfono”. Ávido de estar dando una primicia, el chimentero exclamó: “¡Estoy armado hasta los dientes!”. Sorpresivamente la novia del Diez soltó: “Estoy acá mirando el programa con Diego. Nos levantamos de la siesta y nos enteramos de que estamos separados”. “¡Que mande fotos!”, acotó desafiante quien había anunciando la noticia, mientras la conductora contemporizó: “¡Me encanta que lo estés desmintiendo!” .

De pronto entró en escena la inconfundible voz del astro del fútbol. “Decile al boludo este...”, comenzó a decir mientras las cámaras ponchaban a Bertero saludando con una sonrisa. “Hola, Diego, ¿cómo estás?”, dijo el periodista esperando la reprimenda. “No le digas así, Diego”, intentó intervenir Fabbiani, a lo que su compañero replicó: “Dejalo que me diga, Mariana”.

“A vos te digo, dijiste boludeces, dijiste que estábamos separados. ¿Escuchás que estamos juntos?”, inquirió Maradona mientras la voz de Rocío de asomaba dejando testimonio con una “¡Hola!”.

“Además de tener mala info, sos muy boludo”, le espetó sin filtro. “Muy boludo”, recalcó mientras Bertero asentía con una sonrisa.

“Yo ahora voy a contar quién me lo dijo y verás qué hacés con la gente que tenés en tu entorno”, se atajó, aunque más tarde se excusó: “La fuente te la voy a decir en privado, cuando vos quieras”.

Queja: Diego le dijo a Fabbiani: “Los medios dicen algo con una certeza, y nosotros mirando por Tv”.

“Dijiste boludeces. ¿Escuchás que estamos juntos? Además de tener mala info, sos muy boludo. Tenés que informarte bien, si no te quemás vos. No tenés respeto vos”.Diego Maradona. Ex futbolista Ni con salvavidas

En medio de la desmentida, Fabbiani salió a socorrer a su compañero. “Estaba dando información que puede en algún caso no haber sido cierta, me encanta que lo estés desmintiendo. De paso te saludo”, dijo con simpatía tratando de llevar la conversación por otro carril.

No obstante, Diego le hizo un vacío y dejó la comunicación en manos de Oliva, que preguntó cómo había llegado al programa un audio que Diego le mandó a Matías Morla. “Es feo mandar un audio a su abogado y que salga en la televisión”. “Lo que pasa es que el abogado sin querer se lo mandó a Andrea Taboada”, respondió Fabbiani intentando salir del paso.

Maradona volvió a tomar el tubo para disculparse por sus modos, apelando a una excusa poco feliz a dos días del paro de mujeres. “No soporto esto. Esto hay que resolverlo entre hombres y este está haciendo problemas de chismes de mujeres”, expresó. “No podemos estar todo el día en televisión”, se quejó por la noticia no chequeada.