Desocupados cortan la Ruta 7 en El Chañar

El corte se realiza sobre la Ruta 7 y sobre la picada 5, en dirección al Cementerio. Tal como en otras oportunidades, impiden el paso de los vehículos de empresas petroleras, mientras que permiten el paso de autos particulares, ambulancias, Policía o Bomberos.

"La idea de nosotros es seguir en la ruta y si quieren reprimir que repriman. Ya estamos cansados de que no haya respuestas ni de parte del gobierno ni de parte del gremio", manifestó la mujer, resignada, quien señaló que hasta hace poco tiempo muchos pertenecían al gremio UOCRA.

"Llegó la (Policía) Metropolitana y están esperando que llegue la orden (de desalojo), pero no nos vamos a mover de acá hasta tener una respuesta. Si nos quieren pegar que nos peguen, ya no sabemos qué hacer", expresó Raquel, quien actualmente sobrevive vendiendo comida. "No estamos sentados en la casa esperando que llegue, yo hago comida y otros hacen changuitas en la chacra, pero queremos puestos de trabajo", pidió.

La mujer recordó que realizan medidas de reclamo desde hace dos meses, no solo con cortes en la ruta sino con presentaciones de nota al intendente Leandro Bertoya, al Concejo Deliberante y a la UOCRA. "Hemos pedido al gremio que nos dé el apoyo porque la mayoría hemos pertenecido al gremio y justo por la pandemia nos dieron la baja", afirmó.