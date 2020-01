Dijo que en el acta firmada había un compromiso de una próxima reunión para el 25 de enero de la que también iban a participar representantes del gobierno provincial para sumar propuestas de trabajo. Según la delegada, fue cancelada y luego armaron un nuevo encuentro para el día siguiente.

“El 24 nos reunimos solamente con municipio y el resultado fue sacarnos en febrero el paliativo de 2000, las becas de los niños, alquileres para algunas familias que veníamos cobrando desde septiembre”, explicó.

E indicó que la propuesta era “contraprestar por un salario mínimo, de 8 mil pesos, que no incluía la obra social, que si te pasaba algo no se harían cargo, y que los que iban a entrar a trabajar iban a ser elegidos por un tal Lesana, que no sabemos qué rol cumple”.

La delegada indicó que se evaluará en las próximas horas la modalidad del corte porque entienden que hay gente que está de vacaciones y no quieren que estén toda una tarde sobre la ruta.

CORTE-RUTA22-ZAPALA-POLO-OBRERO2.jpg Gentileza

