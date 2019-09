Tras 36 horas de corte, una reunión podría aliviar la tensión en Zapala

zapala.jpg

César Parra, dirigente del partido, explicó a LMN que en estos momentos, liberaron la ruta, para el paso de autos y colectivos, no así, para camiones y transporte pesado. Además, relató que fueron convocados por funcionarios del municipio, provincia y representantes de Nación, con el objetivo de destrabar el conflicto.

En este sentido, el sindicalista relató que gran parte de los manifestantes son albañiles y dado que muchos de los trabajos particulares que hacían también están “parados” (sus contratistas, empleados públicos y privados, hoy no pueden comprar los materiales producto de la última devaluación), por lo que es necesario reactivar la obra pública.

En tanto, agregó que el conflicto se desató a raíz de que el monto de la tarjeta social que los desocupados tienen como beneficio, sólo le fue acreditados a algunos. “Se dijo que se iba a entregar bolsones de comida y no paso”, siguió.

Por otro lado, Parra señaló que ya fueron “intimados” por Gendarmería, lo cual no significa que ya se haya librado una orden de desalojo, pero si que un juzgado está interviniendo. “Todavía no tenemos la orden de desalojo, pero eso no significa que no ocurra”, detalló, y agregó que durante la jornada de ayer, tuvieron que soportar ráfagas de vientos de 100 km/h.

