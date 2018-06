“Con el último hilo de voz de la semana, Lourdes Sánchez va a confirmar a una participante internacional, recientemente separada de un cantante de los más grosos. Es la señorita…”, anunció Ángel de De Brito, y enseguida Lourdes Sánchez completó: “¡Bienvenida a la pista, Soledad Fandiño!”.

La actriz fue parte de la competencia en 2007, cuando fue eliminada por Rocío Guirao Díaz y Nicolás Villalba.

La rubia recientemente se separo de René, líder de Calle 13, quien ahora se encuentra en una etapa solista.

Quieren al Pollo

Uno de las galanes actuales también es pretendido por la producción de reality. Se trata del Pollo Álvarez, quien estaría cerca de ser parte del “Bailando”. “Como todos los años, hablamos. Yo no me reuní pero sí hablé con Fede (Hoppe) y me hicieron la propuesta. Lo voy a pensar”, dijo el conductor, y contó: “Puede llegar a ser. Las ganas siempre estuvieron”.

Por otro lado, un nombre que causó sorpresa es el de la madre de Laurita Fernández –será jurado–, quien tuvo una reunión con el equipo de equipo de Laflia. “Hubo reunión, ellos siempre me trataron bien. No hay nada todavía, hay que pensarlo”, dijo Inés.

p22-f02-tinelli-moria-casan.jpg

--> Reunión cumbre entre Moria y Marcelo Tinelli

Semanas atrás, Yanina Latorre se encargó de tirar la primera bomba al anuncia que Moria Casán estaba fuera del jurado del “Bailando”. Luego, la misma diva se encargó de revelar que ella no quería estar en el certamen, en medio de fuertes cruces y denuncias que involucraron hasta a Marcelo Tinelli. Sin embargo, las aguas se tranquilizaron y la One y el conductor anoche se reunían para limar asperezas.

“Cara a cara, van a charlar de todo lo que pasó y de si Moria vuelve al ‘Bailando’. Por ahora sigue afuera, si llegan a un acuerdo sería el quinto jurado y se sumaría a Laurita Fernández, Florencia Peña, Marcelo Polino y quien les habla. Es sólo una posibilidad”, reveló Ángel de Brito. De no llegar a un acuerdo, Nicole Neumann y Juana Viale son las candidatas al sillón vacante.