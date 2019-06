La hija de Aníbal -uno de los integrantes del jurado del BAR- se encontraba en el móvil de LAM al enterarse de la noticia y expresó que estuvo pensando como posible pareja a Fer Dente, aunque él ya afirmó que no estará este año en la pista.

Durísima

Luego Sofía se refirió a la pelea que tuvo la pareja en vivo: “No estuvo bueno lo que pasó ayer (por el lunes). El conflicto empezó desde el día uno. Dan no confiaba en este equipo. No quiere bailar. Lo hace bárbaro. Pero no quiere. Quiere hacer solo humor”, contó la joven en el ciclo de De Brito.

“El problema de no querer hacer los trucos fue al principio. Después Dan no quería hacer cosas vistosas. En una pasada, se puso mal. El punto es que siempre tiene mala cara y así viene a los ensayos”, agregó picante.

Luego, para dejar claro que no se bancan y que no hay onda, la bailarina remarcó: “Yo no maltraté a Dan y no me tiene que querer. Simplemente tenemos que trabajar. El tema es que Dan tiene mucho talento, pero es vago”.