Después de Gran Hermano facturan a full

En las redes sociales comenzaron a circular las tarifas por los canjes que realiza Coti Romero, ex participante de Gran Hermano . Y esos números generaron sorpresa para algunos y mucha indignación en otra parte de los usuarios. Ángel de Brito se metió en el tema y efectuó un informe y reveló que la blonda no es la única ex hermanita en capitalizar su fama repentina. “El que puede, puede”, dijo Coti cuando estalló la polémica apenas algunas horas atrás.

Coti Romero, ex GH e influencer: “Obviamente que ahora, con una diferencia de un millón y medio de seguidores, eso lo tengo que cobrar”. Coti Romero, ex GH e influencer: “Obviamente que ahora, con una diferencia de un millón y medio de seguidores, eso lo tengo que cobrar”.

Ante las críticas que recibió, Coti lanzó un duro descargo. “Hay gente mala. Vi comentarios que decían que me creía Lady Di. Les quería decir que si no saben, no opinen, pero para qué me voy a calentar. Soy influencer desde hace mucho. No es lo mismo trabajar solamente en Corrientes. Imaginate que en ese tiempo se cobraba ya buena cantidad de plata”. Y cerró: “Obviamente que ahora, con una diferencia de un millón y medio de seguidores, eso lo tengo que cobrar”