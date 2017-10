Después de la tormenta, ¿sale el gol?

Pero hay algo aún más grave: de los 16 gritos de la Albiceleste, tan sólo 3 fueron aportados por centrodelanteros (dos de Lucas Pratto y el restante de Gonzalo Higuaín). Y eso que pasaron muchos apellidos de peso que fueron parte de la centrodelantera albiceleste: Agüero, Tevez, Alario, Icardi, Benedetto y los antes citados. Ninguno pudo cumplir con las expectativas tanto de los tres DT que pasaron como de los hinchas.

Se inclinan por Benedetto

Teniendo en cuenta todo lo expuesto y la necesidad imperiosa de convertir el martes ante Ecuador para no quedar afuera de Rusia 2018, LM Neuquén consultó a varios especialistas sobré cómo hacer anotar, cuál es la fórmula y por qué delantero de punta se inclinan para ese definitorio compromiso.

Dos ex goleadores campeones con la Selección argentina justamente en Ecuador, Beto Acosta y Turco García; dos delanteros de moda en la región, Jorge Piñero da Silva (Cipo) y Lautaro Villegas (Rojo); dos periodistas top a nivel nacional, Gastón Recondo (TyC) y Hernán Castillo (TNT), y un entrenador respetado en la zona, Gabriel Lineares, de Pacífico, dejan su punto de vista. Y la mayoría se la juega por Benedetto. ¿Sale el gol?.

16 goles en 17 partidos la ubican entre los peores promedios.

De las selecciones clasificadas o que aspiran a clasificarse al Mundial, sólo Argentina, Uganda, Gabón y Panamá tienen menos goles que partidos jugados en eliminatorias. ¡Flojito!

2 tantos se convirtieron en el 2017 por eliminatorias.

En cinco partidos. Messi de penal ante Chile hizo el primero y el gol en contra de Venezuela en el penúltimo compromiso. Muy poco.

El goleador ni siquiera es citado...

Fue tan pobre la producción en ataque de Argentina en las eliminatorias que el goleador es Lucas Pratto, con apenas dos tantos. Y no es una crítica al robusto delantero, que bastante hizo en pocos partidos que jugó en la era Bauza. Lo curioso es que el que más la metió no es considerado por el actual entrenador, Jorge Sampaoli, que se inclina por otros delanteros. ¿Si Argentina clasifica a Rusia 2018 Pratto será citado? Falta mucho y habrá que sufrir antes para saber qué pasará.

La mirada de ex delanteros de la selección, nueves de la región, DT y periodistas

Beto Acosta. Ex delantero de la Selección. Campeón en la Copa América de Ecuador 93.

No hay dudas de que está complicado, pero seguimos con vida, que es lo más importante. En los últimos tres partidos de la era Sampaoli se hizo solamente un gol y fue en contra... Tenemos una falla bastante importante no sólo a nivel goles, sino juego. Pero seguimos con esperanza y expectativa. Uno quiere que clasifiquen y que los muchachos se saquen esa espina. Ojalá lo aprovechen.

Gabriel Lineares. Técnico de Pacífico de Neuquén

Mi nueve, que era Higuaín, no está. Pondría uno de área como Benedetto, trataría de llegar por los laterales con Acuña, con el Papu, con Di María para tirar centros y jugar a la segunda pelota con los volantes. Hay que probar de media distancia, porque ellos se van a replegar más que Perú. Y alejar a los jugadores de las redes sociales, ya que se habla de la falta de gol y eso los presiona.

Turco García. Ex delantero de la Selección. Campeón en la Copa América de Ecuador 93.

¿Cómo meter un gol? Embocando al arco, nada más. Hay que tener la tranquilidad que nos está faltando. Sobre todo en la altura, hay que patear desde todos lados, que al arquero se le hace difícil por el efecto que toma la pelota. A mi gusto, tiene que seguir el Pipa Benedetto; contra Perú tuvo opciones de gol, en un momento la va a meter. Sigo confiando en esta Selección.

Piñero Da Silva. Delantero de Cipolletti

No creo que la culpa sea sólo de los delanteros. También les falta gol a los volantes. Es una responsabilidad compartida. Cuando a mí no me toca convertir, me impaciento. Tratás de hacer el gol como sea, te empezás a desesperar. Lo ideal es no pensar en el gol, eso juega en contra. Uno debe mostrar, en pocos minutos, todo su potencial.

Hernán Castillo. Periodista, comenta la Superliga por TNT

Yo jugaría con Benedetto y Messi, los dos bien de punta, y lo incluiría a Dybala en el equipo para alcanzarle la pelota a Lio, así el 10 no tiene que bajar tanto. O que Messi sea casi un centrodelantero al lado de Benedetto, como a veces lo hace con Suárez en el Barcelona.

Me parece la alternativa más interesante para encontrar el gol.

Lautaro Villegas. Delantero de Independiente de Neuquén

Hoy, los delanteros en la Selección no están finos, eso es evidente. En sus clubes rinden distinto, pero en Argentina les está costando un poco más. Para mí, hay que aprender a llevarle el ritmo a Messi para hacer goles. Para el delantero es complicado no convertir goles. En mí se refleja enseguida el malestar, se me nota el fastidio.

Gastón Recondo. Periodista de TyC Sports

Pondría cinco defensores y a Mascherano de 5. Y jugaría de contra. Con espacios y velocidad quizás encontremos el gol. Benedetto tiene la experiencia de jugar mucho y bien en la altura y tiene remate de media distancia, lo aprovecharía. Creo que vamos a clasificar. Por primera vez, estos jugadores saben que si ganan un partido resuelven esta situación. Messi, más que nadie, merece ir al Mundial.