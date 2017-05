Destacan que Neuquén no apoya encarcelar a menores

“Tuvimos mucha participación, en especial de personas que trabajan en distintas instituciones. Se habló no sólo de los pibes que tienen alguna situación penal, sino de los niños y adolescentes en general y de todo lo que se pueda hacer en prevención para que no infrinjan la ley y no lleguen a ser tomados por el sistema penal”, dijo la abogada sobre la actividad destinada a sensibilizar a la ciudadanía sobre el rechazo a una eventual baja en la edad de punibilidad de 16 a 14 años, tal como propuso el gobierno nacional a fines del año pasado.

“Nuestra posición es contraria porque bajar la edad es regresivo, no se pude retroceder en un derecho que tienen los adolescentes. Estamos hablando de la franja de los 14 y 15 años, los de 16 ya son punibles”, aclaró la especialista y aseguró que la baja “no resuelve ningún problema”, dado que la mayoría de los delitos que cometen los menores de 16 años son pequeños y están vinculados a la propiedad.

“Los adolescentes que cometen delitos son una cantidad ínfima. La doctora Carolina García trajo datos de su circunscripción y el porcentaje era menos del dos por ciento del total de delitos”, puntualizó sobre la información aportada por la jueza penal de la provincia, que también disertó en los encuentros.

“El sistema penal no resuelve nada en general y menos con los chicos. Ellos tienen que estar en la escuela, en espacios recreativos. Si los metés en la cárcel, el contacto con el delito se profundiza. Los que salen no salen mejor de lo que entraron, quedan marcados y es muy difícil reubicarlos en su ámbito social”, argumentó.

“Nosotros no decimos que no hay que hacer nada, decimos que eso que hay que hacer hay que hacerlo por fuera del castigo del sistema penal. Los pibes pueden entender perfectamente que lo que hicieron está mal”, sostuvo.

Sobre la postura del gobierno nacional, Cesaroni expresó: “Estamos ante una situación difícil porque desconoció la mesa de diálogo convocada por el Ministerio de Justicia. De 40 organizaciones que participaron -incluida Unicef Argentina-, 32 se pronunciaron contra la baja”.

“Hay un riesgo grande de que este proyecto avance, por eso hacemos estas actividades. Daremos todas las batallas en el ámbito político para evitarlo”, agregó.

Las charlas se desarrollaron en Loncopué, Andacollo, San Martín de los Andes y Neuquén, y contaron con la presencia de los ministros de Ciudadanía, Gustavo Alcaraz, y de Salud y Desarrollo Social, Ricardo Corradi Diez; el subsecretario de Gobierno y Justicia, Juan Pablo Prezzoli; y el rector de la UNCo, Gustavo Crisafulli.

El gobierno de Neuquén adelantó que este tipo de jornadas se repetirán en todo el territorio provincial para darle volumen al debate de fondo.

Prezzoli pidió a los adolescentes que den a conocer “sus expectativas, deseos, motivaciones, dolores, y sus caminos que proponen para salir adelante”.

“Recomendamos filmar y viralizar”

Durante el último año se incrementaron los casos de detenciones en la calle a jóvenes por parte de la Policía. En muchos casos, los videos grabados por testigos circulan en las redes sociales a modo de denuncia.

“Recomendamos filmar respetuosamente y viralizar. Preguntarle los datos al adolescente y pedir que la policía se identifique”, pidió Cesaroni ante situaciones irregulares.

Claudia Cesaroni. De la Red Argentina No Baja

1. ¿Cuáles fueron las inquietudes?

En general las preguntas tienen que ver con la prevención del delito y el rol de la familia. Hay muchas dificultades que enfrentan los adolescentes por el incumplimiento de las obligaciones de los adultos, más que por lo que ellos hacen mal. Se habla también de la escuela, de todo lo que puede hacer por los pibes.

2. ¿Cómo se previene el delito?

Los adultos tenemos que garantizarles derechos a los pibes no para prevenir, sino porque es su derecho. Como resultado, menos chicos se involucrarán en delitos. Lo mejor es que estén donde tienen que estar: en la escuela, haciendo deportes, explorando su creatividad. Si hay familias que no pueden brindar eso, tiene que estar el Estado.

3. ¿Cuáles son los mitos en torno a la infancia y la adolescencia?

No hay una sola manera de ser niño o adolescente. Mucho depende de en qué lugar naciste o qué recursos tenés. Hay una construcción de los pibes nuestros, los que festejan el Día del Niño y van a la escuela. Y después están los menores, los otros, sobre los que se impone una mirada muy dura y discriminatoria.