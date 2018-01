Destronaron al Rayo con polémica

Si bien es cierto que muchas veces los veredictos han favorecido a los integrantes de la “Dinastía” o boxeadores del team Godoy, por ese plus que en boxeo se descuenta tienen los anfitriones, nada justifica tomar el camino inverso en una pelea de trámite tan cerrado.

Y si se hubiera querido premiar las virtudes del retador, tal vez lo más justo hubiera sido encaminar la decisión hacia un empate que habría dejado conforme a todos, además de no manchar el récord de ninguno y dejar el título en manos del púgil que lo arriesgó y le “arrebataron” por la ley del mínimo esfuerzo.

La principal polémica se generó porque el juez neuquino Aldo Burgard falló en contra de su coterráneo por medio punto. De allí la bronca. El juez tildó su tarjeta 116,5 a 116 para Amitrano en la cartulina que definía el fallo ya que sus colegas, ambos mendocinos, disintieron en sus preferencias: 114-114 en el criterio que optó Miguel Leiva y 116-112 a favor del visitante para Salvador Núñez.

Tal vez el juez neuquino se guió por una detalle que pudo ser clave: la caída que tuvo Mauro Godoy en la penúltima vuelta tras un cruce con el pegador mercedino, quien luego reconoció -como el propio Godoy- que fue un tropezón más que el impacto de la mano.

Sin embargo, el árbitro Daniel Rodríguez inició la cuenta de protección ante la protesta del neuquino y gran parte del público.

En líneas generales el combate fue parejo, con una primera parte en la que Amitrano (12 ganadas, 6 por nocaut, y 2 derrotas) mostró que es un púgil técnicamente preparado, que trabaja muy bien la distancia y golpea con puntería con ambas manos. Por eso equilibró la contienda ante un Godoy (30, 16 KO; 3) que salió con ímpetu tirando más que su rival, aunque muchos de esos lanzamientos tampoco resultaron decisivos.

En la segunda parte, Amitrano cortó al neuquino en el ojo izquierdo, aunque “El Rayo” también lo hizo sangrar en la parte superior de la nariz. En ese tramo se vio el mejor Godoy, sin renunciar a ir al frente, pero el falló lo castigó.

El centenariense cayó por puntos y perdió el centro sudamericano de los superligeros.

Mauro Godoy. El Rayo, sin cinturón

1. ¿Te caíste o te tiraron?

El mismo Amitrano me dijo ‘yo ni te toqué’. Tiré un cross de esos que si te engancha te vas a la casa y bueno, él se corrió justo y pasé de largo, pero no hubo ni un roce siquiera. Me defraudó que Rodríguez, un árbitro que sabe tanto, me haya hecho esa cuenta.

2. ¿Te robaron la pelea?

En San Juan me pasó lo mismo y no me vieron llorar arriba de un ring. Si querían premiar a mi rival le hubieran dado un empate. A mí, en San Luis, una pelea así no me la hubieran dado ganada. Los jurados a veces le erran.

3. ¿Querés revancha?

Ojalá podamos hacerla. Pero que no haga como Yapur, que arriba del ring me la prometió y después me respondió que no iba a pelear por tres meses.

Bruno Godoy. Entrenador de Mauro

1. ¿Te sentís estafado?

Pero, escuchame: hasta aquí Rodríguez era un árbitro al que yo le tenía respeto, pero cómo le va a contar lo que fue claramente un resbalón...

2. ¿Y el fallo qué te pareció?

Un papelón. ¿Dónde se vio que perdamos por medio punto un título en Neuquén y por un juez de Neuquén en una pelea que ganamos? Porque si me decís que el retador vino y se lo llevó por delante, bueno, pero no fue así.

3. ¿Qué vas a hacer?

Nunca más voy a hacer boxeo en Neuquén. Que se vayan a la c… . Los anteriores dirigentes de la federación y los actuales lo único que hacen es robarles la plata a los pibes. Ahora el boxeo no va a tener campeones por muchos años. No trabajo más acá. Me cansé.

El Huracán monje, por puntos

En las preliminares, Francisco Monje venció por puntos 3-0 a Ramiro Escobar, en 60 kilos, ambos de Neuquén. En las otras peleas por el mismo kilaje: José Sánchez Areco (Cutral Co) a Jorge Casanova (Centenario) 2-1; Ezequiel Vidal (Cipolletti) a Adrián Suárez (Allen) por 2-1; Daniela Del Río (Nqn.) a Dayana Algañarás (Gral. Roca) por 3-0; Nicolás Ramos (Cent.) a Dylan Bucarey (Nqn.) por 3-0. En 75 kg, Víctor Avellaneda (Nqn.) a Mauro Liciardi (Cent.) por 3-0; Javier Vidal (Cip.) a Mauricio Sepúlveda (Allen) por 3-0. En 91 kg, Cristian Ruíz (Gral. Roca) a Roberto Marenco (La Pampa) por 3-0.