Destrozaron a Juanita y a Wanda

Si bien la nieta de Mirtha, con su ciclo Me gusta tu canción, lideró la franja horaria (promedió los 8 puntos de rating, mientras que Especiales de Morfi no superó los 5 puntos), los portales chimenteros no tuvieron piedad y aseguraron que no tiene facilidad para hablar fluido y que no demostró demasiada empatía cuando los niños se quebraban. Por último, señalaron: “Si el programa tiene un gran problema, es que ella lo conduzca”. Con la esposa de Mauro Icardi tampoco fueron buenos y comentaron que para ser la co-conductora del ciclo habló muy poco y sólo se dedicó a mostrar su sonrisa. Para colmo, no tenía ningún dato de su primer entrevistado, el Pepo, e intentó ganar protagonismo en medio del reportaje a Moria Casán.

Se viene: El próximo domingo Wanda volvería a ser la conductora invitada y entrevistará a Chano y Valeria Lynch.

En las redes fueron duros

Los usuarios de Twitter fueron realmente duros e hicieron hincapié en el decadente nivel de la televisión argentina.

“Juanita Viale conduciendo un programa con niños, Wanda Nara conduciendo en Telefe. Es muy fuerte todo... claros ejemplos de que se llega lejos estudiando?”; “En un país donde Wanda Nara y Juanita Viale conducen un programa de televisión todo puede pasar”; “En Telefe hay un programa conducido por Wanda Nara y en El Trece hay uno conducido por Juana Viale... Después se preguntan por qué la gente prefiere Netflix...”; “¿Esta es la nueva generación de conductores #JuanaViale, #WandaNara?... ¡Estamos perdidos! Me voy a ver una película” y “En un canal Juanita Viale y en el otro Wanda Nara. Qué desastre la TV Argentina”, fueron los comentarios que circularon por la red social.

Moria definió a Wanda como “michifuz legal”

Una de las perlitas más llamativas de Los Especiales de Morfi surgió cuando Wanda le consultó a su entrevistada, Moria Casán, qué visión tenía de ella, a lo que la One respondió: “A vos te veo como una genia. Te vendiste como virgen sin serlo, lo cual me pareció una genialidad. Yo te haría una estampita”. Ante la cara de sorpresa de la blonda, la ex vedette agregó: “¡Sos recontra come billetera, mamita, vos! Qué bien la hiciste. Nadie te puede decir nada: michifuz legal sos. Bravo, Wanda Nara, ¡the best!”.