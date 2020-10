Allí, entre el 1 y el 19 de octubre, hicieron 1.068 hisopados con el método de “test rápido”, que permite obtener un resultado en 15 minutos. Esa prueba sólo es válida cuando la persona lleva menos de cinco días con algún síntoma asociado al coronavirus: dolor de cabeza, fiebre, dificultad para respirar, falta de olfato, entre otros.

De los 1.068 test rápidos, 603 dieron positivo, lo que implica que seis de cada diez personas analizadas estaban enfermas. El test, aunque tiene un resultado inmediato, es cien por ciento confiable cuando el resultado es afirmativo.

SFP_Trailer-detectar-(1).jpg Sebastián Fariña Petersen

Con las 400 personas a que les dio negativo, en cambio, es posible que estén enfermos pero el reactivo no tenga suficiente sensibilidad. Por eso, a esos vecinos se les hizo un segundo hisopado, que se mandó a analizar con el método PCR, que se realiza en el laboratorio Central y tarda varios días.

Además, en los tráileres atendieron un centenar de casos en los que directamente se testeó con el método PCR, por tratarse de vecinos que tenían más de cinco días con síntomas. Esas muestras también se enviaron al laboratorio.

En los tres puntos de atención de la ciudad, hay vecinos que acuden y no los hisopan porque no tienen síntomas. El personal de Salud define si se trata de un caso sospechoso que requiere análisis o no.

En lo que va de este mes, los tráileres Detectar permitieron confirmar uno de cada 8 contagios que se produjeron en la ciudad. El resto fueron pacientes que se hicieron las pruebas a través de hospitales o clínicas, el 0800 o alguna otra línea de atención del ministerio de Salud. Del 1 hasta el 19 de octubre, Neuquén capital sumó casi 5 mil enfermos nuevos de Covid.

Trailer-de-Detectar-33.jpg Claudio Espinoza

Además de los tráileres en la vía pública, de lunes a viernes, los vecinos de Neuquén con síntomas pueden hacerse un hisopado en el Espacio Duam y los centros de salud de Confluencia, Nueva Esperanza, Don Bosco, Parque Industrial, Progreso, Villa María y Villa Farrell. Entre todos los puntos de atención, ya realizaron más de 2700 testeos.

Siempre deben llevar consigo del DNI y la terminación del número debe coincidir con los días de permiso para circular.