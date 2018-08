Se trata del gasista Cristian Javier Ricobene, que un día antes de la tragedia había revisado las instalaciones por una perdida de gas en el establecimiento educativo.

La Fiscalía pidió su detención por los delitos de "homicidio culposo agravado -negligencia e impericia" en concurso con defraudación a la administración pública.

"Los peritos afirmaron que el gasista no cumplió con el protocolo básico -cortar el gas general- hasta detectar debidamente la pérdida", sostuvo una fuente con acceso al expediente, según publicó La Nación.

La explosión en la escuela fue el pasado jueves 2 poco antes de las 8, cuando la vicedirectora Sandra Calamano, de 48 años, y el portero Rubén Rodríguez, de 45, encendieron las luces de la sala de profesores. Todo voló por los aires y ellos dos murieron.

Tras su detención, el gasista manifestó que sus servicios "no contempla fugas de gas en cañerías, sólo la revisación de los artefactos".

Anteriormente, el mismo día de la tragedia había dicho que "la vicedirectora me llamó esta mañana a las 8.06. Me dijo que seguía sintiendo olor a gas y que pensaba suspender las clases. Yo le dije que a las 9 iba a andar por ahí. Al minuto la quise volver a llamar pero no me contestó más. Cuando llegué al colegio me encontré a la policía y bomberos y me dijeron que había explotado una garrafa y había muerto la vicedirectora".

