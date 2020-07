Deuda: Alberto ratificó que se mantendrá la última oferta

Alberto Fernández salió este martes al cruce de la amenaza de grupos de bonistas de bloquear el acuerdo si no se mejoran las condiciones de pago y aseguró que los acreedores "deben saber" que el Gobierno no va a "postergar a ningún argentino para pagar una deuda que no podemos pagar".

En medio de su discurso, y un par de horas después de que se difundiera una carta de acreedores exigiendo mejores condiciones, el jefe de estado reaccionó al nuevo reclamo de los bonistas.

Casi al final del acto, en pocas palabras pero con tono enérgico, Fernández reaccionó a la misiva difundida por el Comité de Acreedores.

Allí, el grupo advirtió que posee más del 50% de los bonos a canjear y que por eso podría bloquear la renegociación de la deuda, cuyo plazo de cierre está previsto para el martes próximo.

También el ministro de Economía, Martín Guzmán, respondió el nuevo reclamo de los bonistas, que piden cambios clave en cuestiones legales.

Dijo que la última oferta presentada a la Comisión de Valores de los Estados Unidos es el "máximo esfuerzo que la Argentina puede hacer".

"No queremos comprometernos a algo que no vamos a poder cumplir. En el pasado se hicieron las cosas mal en ese sentido", sostuvo el jefe del Palacio de Hacienda.

A sólo una semana del cierre de las negociaciones según lo establecido por el Gobierno, el diálogo entre el Ejecutivo y los bonistas volvió a tensarse.

"Mientras esta pandemia exista, el Gobierno nacional va a estar al lado de los que más necesitan. No tiene que dudar ningún argentino y no tiene que dudar ningún acreedor. Todos los acreedores deben saber que no vamos a postergar a ningún argentino para pagar una deuda que no podemos pagar", enfatizó el mandatario.

Y cerró: "Que este mensaje sirva para todos, somos muy conscientes de los que nos pasa, de cuál es nuestra prioridad y cuál es nuestro interés primero, que es cuidar la salud de los argentinos. Y nadie nos va a doblegar en eso".

El Presidente compartió el acto virtual con los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Omar Perotti (Santa Fe), Jorge Capitanich (Chaco) y Juan Schiaretti (Córdoba) y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro.

Fuente: NA