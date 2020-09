Di María, caliente por no estar convocado: "¿A los 32 años estoy viejo?"

Ángel Di María tiene bronca y no entiende por qué no fue incluido en la lista de convocados de Lionel Scaloni para las Eliminatorias Sudamericanas de octubre. La rompe en el PSG y cree estar en un gran momento para poder vestir la casaca de la selección argentina. "No le encuentro explicación, no tengo palabras. Para mí la Selección es lo máximo", expresó Fideo en Closs Continental.

“Si me rompo el ojete en el club es para intentar tener la chance en la Selección y poder competir. Es difícil de entender que estando en un buen momento no soy convocado, y tampoco me la han dado. Si no estoy convocado es porque no me quieren convocar, seguiré peleando para estar en la Selección ¿A los 32 años estoy viejo?", se preguntó la estrella del conjunto parisino, subcampeón de la Champions League.

Di María no entiende lalLógica de Scaloni. "Si nos ponemos a pensar en el recambio, lo tenés que hacer con todos, para eso no tendría que ir Messi, Otamendi, o jugadores que están en gran nivel", indicó el volante, y añadió: “Muchos dicen que ya estoy grande, pero tengo 32 años y sigo corriendo de la misma manera, en cada partido demuestro que no lo estoy, y puedo estar a la altura de Neymar y Mbappé".

El jugador rosarino también habló sobre las críticas que recibe y dijo que suele responder, porque se cansó del maltrato que recibe. “Ignoré tantas veces agresiones que hay veces que uno explota. Duele que te estén diciendo las mismas cosas, cada vez que lo hice no le falté el respeto a nadie, y dije las cosas como son".

Aunque mastica la bronca por no estar en la Selección, dijo que seguirá trabajando de la misma forma. "Ya llevo como un año estando en buen nivel y no he sido citado. Seguiré demostrando que estoy capacitado para estar con la celeste y blanca y que deseo con toda mi alma para volver a vestirla", reconoció. Además, se refirió a la Copa Mundial de Qatar: “No sé si llegaré con éste nivel hasta el Mundial, pero daré el 100% para volver a estar en la Selección".

"Cada vez que hago un buen partido o salgo mejor jugador, solo pienso en estar convocado. Es verdad que estuve 12 años, pero es mi sueño y quiero volver a estar", reconoció.

Fideo también se refirió a su amigo Lionel Messi, su conflicto con el Barcelona y la posibilidad que juegue en el club francés. “Lo primero que le mandé a Messi cuando me enteré que no quería seguir en Barcelona, fue una captura de Instagram donde decía cómo podía llegar a formar el PSG con Messi", dijo entre risas, pero reconoció que la decisión definitiva de Lio, fue la acertada: "Creo que Messi ha respetado al club y ha tomado la mejor decisión para no irse mal".

Para Di María, volver a Rosario Central y retirarse con la camiseta del Canalla es un sueño, pero sostuvo que actualmente no es posible y criticó la gestión de Alberto Fernández sobre la pandemia. "Me gustaría mucho poder cerrar mi carrera en Central, sé que estamos en una situación complicadísima en Argentina, con todas las restricciones que ha puesto el Presidente", sostuvo. “No quiero que mis hijas vivan todo lo que está pasando en Argentina. Pero tengo el corazón azul y amarillo, y me gustaría cumplir ese sueño", agregó.