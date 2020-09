Di María sigue caliente con Scaloni y tiró frases polémicas

El amor de Ángel Di María por la S elección Argentina es incondicional. Por eso se enojó tanto cuando el entrenador Lionel Scaloni no lo convocó dentro de la lista de 30 jugadores que dio para los dos primeros compromisos por las eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar. El Fideo no es de los más reconocidos por la gente, su relación tiene altibajos, pero siempre pide estar. De ahí que es entendible su bronca. Pese a que el DT aclaró que las puertas no están cerradas para el jugador del Paris Saint Germain, no hay cómo calmar al “Flaco”.

“Me rompo el ojete en el club para poder estar en la Selección y a veces no se da", fue una de sus frases más picantes. Por las dudas aclaró que el tema nada tiene que ver con la plata.

“Prefiero que me puteen 45 millones de personas pero jugar para Argentina y no quedarme en París, tomando un café enfrente de la Torre (Eiffel), como muchos me han sugerido algunos amigos”, afirmó.

Di María se enojó porque no es tenido en cuenta por Scaloni. Di María se enojó porque no es tenido en cuenta por Scaloni y dijo que no le importa ir al banco con tal de estar en le Selección.

“Puedo ser titular, ir al banco o no jugar, y no tengo problema. Arranqué de titular, hubo partidos malos, y después me tocó ir al banco y lo sabe Scaloni porque se lo dije. Nunca puse mala cara. Cada partido que entraba después me felicitaba y me decía que le hacía muy bien al equipo. Si me toca ser titular, bien, y si me toca ir al banco apoyaré. En cualquier lado que me toque estar, mi idea es ganar un Mundial o una Copa América", se ilusionó.

Por último, le preguntaron si había hablado con Neymar acerca de este asunto de la no convocatoria a la Selección y, entre risas, contó el diálogo que tuvo con el brasileño: "Neymar me dice que están todos locos en Argentina, no entiende qué les pasa. Es un fenómeno, tengo muy buena relación, él lo ve desde el lado de que me ve todos los días entrenando y ve mi rendimiento".