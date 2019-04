"Dicen que bajan los precios, pero nunca bajan"

“Que haya stock de alimentos, para que todos podamos acceder a esos precios. A veces vamos a comprar y no hay”, explicó. “Te pone mal (la situación). Las cosas indispensables, la leche, el pan, el azúcar, aumentan, y por más que digan que bajan los precios, nunca bajan”, agregó. En ese marco, Barrientos aseguró que siente “mucha tristeza”. “La gente necesita por lo menos un paquete de harina para hacer una torta frita. ¿Qué chico no come pan?”, planteó. Y aseguró que en todos los comedores que ella coordina “aumentó muchísimo la cantidad de gente”.