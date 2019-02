La notificación formal a los defensores Mauricio Varela, Martín Bernat y Marcelo Jimenez se hizo efectivo este martes. Los jóvenes permanecen detenidos desde el 1 de enero pasado acusados de abuso sexual con acceso carnal agravado.

En la misma decisión en la que avaló el pedido que hizo la semana pasada la fiscal Florencia Salas el magistrado rechazó los pedidos de mérito que habían presentado los defensores.

Varela y Bernat habían indicado el viernes pasado en un escrito de treinta páginas que no había lesiones compatibles con abuso sino con una actividad sexual previa. En su presentación sostuvieron que el hecho como fue denunciado no existió, no fue cierto y apuntaron al consentimiento al que hicieron referencia dos de los imputados.

Roberto Costa y Emanuel Díaz recuperaron la libertad el 22 de enero aunque aún permanecen imputados y deben mantener algunas reglas de conducta que incluyen la prohibición para mantener cualquier contacto con la adolescente, sus allegados o dar detalles de la causa.

