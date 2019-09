En La Plata no niegan que la principal dificultad sigue siendo la rehabilitación de la rodilla, operada recientemente en Buenos Aires.

Sin embargo, el presidente Gabriel Pellegrino acercará en las próximas horas un plan de seducción que incluye la licencia para que el técnico no esté obligado a vivir el día a día en el Bosque.

Hola a todos, quiero aclararles que yo no recibí, ni rechacé, ninguna propuesta de equipos argentinos, como andan diciendo. No tuve contacto oficial con ningún club. Estoy bien de salud y por supuesto que sería un honor para mí dirigir en mi país. Siempre me gustaron los desafíos. Le mando un abrazo a todos!