Diego Jr: "No quiero armar quilombos pero Morla va a rendir cuentas"

"No tengo bronca hacia nadie, hay una causa, hay una investigación sobre lo que le pasó a mi papá. Confío en que me digan qué pasó con mi viejo", dijo Diego Jr en declaraciones al diario Olé.

En la misma línea, agregó respecto al lugar en el que se encontraba el astro futbolístico: "Cuando falleció, yo estaba internado por Covid-19, así que no conocía bien la casa, no conocía bien cómo estaba la situación en Tigre. Tengo algunas dudas pero me las va a aclarar seguramente la causa".