Diego Landeiro: "La expulsión nos condicionó mucho"

Cipolletti.-El entrenador de Independiente, Diego Landeiro, se fue caliente con la derrota aunque, ya en frío, se tomó un tiempo para analizar el partido y fue crítico con algunos de los jugadores de su equipo .

“La expulsión (de Dehais) nos condicionó mucho. Fue un foul en un lugar innecesario donde no podía pasar nada. Esto es lo que nos ha costado mucho y por eso estamos en la posición que estamos. Son pequeños detalles que después terminás perdiendo puntos importantes como el de hoy. Me condicionó con los cambios. También la imprudencia de Zúñiga, porque si lo dejaba en cancha seguramente lo expulsaban y con nueve no podíamos aguantarlo”, lanzó Coco en declaraciones con AM 550 luego del partido.

De todas maneras, el entrenador hizo un balance de lo realizado por el equipo desde su llegada y consideró: “Me voy con tranquilidad de que el equipo deja todo. Ha sido inteligente, se ha aprendido a parar de visitante. No deja espacios. Si bien ofensivamente no fuimos igual que en los partidos de local, con uno menos los complicamos”.

El Rojo entrenará hoy y mañana y luego quedará licenciado hasta el 3 de enero. Con respecto a lo que viene, Landeiro aseguró: “No sé si van a volver todos. Quiero ver qué piensan algunos, voy a hablar con los jugadores. Voy a traer dos refuerzos seguro, un central y un delantero. Por ahí llegamos y generamos, pero no tenemos un tipo bien de área y después alguien de experiencia en el fondo”.

Independiente ya piensa en los desafíos que se vienen, donde tendrá una reválida complicada pero que lo agarra bien parado y con buenas expectativas para salvar la categoría.

“Me voy con tranquilidad de que el equipo deja todo. Ha sido inteligente, se ha aprendido a parar de visitante y no deja espacios. Los complicamos”.Diego Landeiro. El director técnico del Rojo valoró lo hecho en el tramo final de la fase.