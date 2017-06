El incidente movilizó a todo el pueblo, que ayer a la madrugada buscaba por cada rincón de esa localidad al adolescente.

La zona de la barda, la costa del río, las plazas, todos fueron lugares que recorrieron familiares y amigos.

LM Neuquén consultó al comisario Jorge Riffo, quien declaró sobre las primeras versiones de lo ocurrido: “No tuvimos ningún secuestro y no fue en el Paseo de la Costa. Anoche -por el domingo-, 23:30, se recepcionó una denuncia judicial en la Comisaría 7 de Plottier, donde se ponía en conocimiento la desaparición o ausencia de un menor de 16 años. Él mismo había salido a hacer actividad física a las 19:30 y a las 23:30 no había regresado. Al padre le llamó la atención que el adolescente no había vuelto porque no se ausentaba sin avisar, y por eso radicó la denuncia. Luego se implementó el operativo de búsqueda por Policía y a las 5:30 el tío lo encuentra sobre la calle Battilana caminando solo”.

El comisario agregó que estaba a unos 3000 metros del lugar al que supuestamente se dirigía cuando salió a correr. Presentaba un grado de hipotermia, tenía una dificultad en una de las piernas, un raspón y estaba deshidratado. Fue trasladado al hospital de Plottier, donde permaneció en observación.

De acuerdo con la información relevada por LM Neuquén, los familiares indican que el joven salió a correr y fue atropellado, perdió la conciencia y luego despertó en una habitación cerrada a la que desconocía. Tras varias horas, y con una bolsa en la cabeza, lo subieron a un auto y lo dejaron en una zona de chacras cercana al barrio El Chacay.

Si bien ayer al cierre de esta edición la Policía aún no confirmaba si la familia del joven había ampliado la denuncia, en horas del mediodía el comisario Riffo había indicado que no lograron entrevistarse con el adolescente y que el padre no se había acercado todavía a la comisaría para ampliar la denuncia inicial: de pedido de paradero a otra que exprese si durante el tiempo que estuvo desaparecido le solicitaron algún rescate.

“Tengo la desaparición de un chico que salió a correr y no apareció; estoy con eso, pero no un secuestro. Está por desaparición de persona, no hay pedido de rescate”.Maximiliano Breide Obeid. Fiscal de turno que intervino en el caso.

10 horas estuvo desaparecido el adolescente.

De acuerdo con la información que maneja la Policía, el chico salió a correr a las 19:30 y fue su tío quien lo encontró cerca de las 5:30 deambulando solo por la calle Batilana.

Usó las redes para agradecer

“Gracias a todos los que se movieron buscando a mi hermanito, gracias a eso lo encontramos sano y salvo, se sintió la presión de la gente. Ver tantos autos con balizas buscando, parando y revisando cada lugar. Recorrimos toda la costanera y la barda. Gracias a los amigos y a la familia. Lo tuvieron cautivo 10 horas. Gente, esto es lo que hay que hacer, cuidarnos entre nosotros. No hay otra. Gracias”, reza un mensaje en Facebook del hermano del adolescente.