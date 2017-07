Diputados: postergan la expulsión de De Vido

Luego de cinco horas de fuertes discursos y cruces entre legisladores, se decidió citar al diputado y ex ministro de Planificación (ayer no estuvo en el recinto) para que haga un descargo el martes que viene, con la idea de dictaminar ese día, y el miércoles tratar la iniciativa de su expulsión del Congreso en la Cámara. Entre los cuatro proyectos que estaban en tratamiento -de los cuales tres eran de Cambiemos- se impuso el que intentará remover de su cargo a De Vido invocando la figura de la “indignidad” para justificar su exclusión, en los términos del mismo artículo 66 de la Constitución Nacional.

En el inicio de las exposiciones de los diputados, Elisa Carrió defendió su proyecto de expulsión al señalar que es “un escándalo moral que un procesado por la tragedia de Once esté sentado” junto al resto de los legisladores en el Congreso. “¿Díganme, es un escándalo moral o no que un hombre procesado por asociación ilícita y por la muerte de 51 personas siga en su banca?”, se preguntó Lilita en la reunión, aclarando que no pidió la expulsión de De Vido por asociación ilícita, ya que “estamos tratando el escándalo moral y el daño”.