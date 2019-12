Cuando estaban a punto de levantar sus cosas para irse a ver el partido de River aparecieron dos hombres encapuchados y armados al grito de: “¡Al piso!, ¡Al piso!”.

Impactados por la irrupción de estos dos hombres –no había nadie en ese sector del río- los jóvenes no atinaron ni a moverse, pero finalmente luego de los gritos de los malvivientes y de escuchar un tiro al aire, los 5 se arrojaron al piso.

“Habrán sido solo dos minutos, Pero realmente feos. Nos insultaban, nos decían que nos teníamos que ir porque nos iban a disparar. Por suerte no nos hicieron nada a ninguno”, relató aún conmocionado Julián, quien hace pocos días llegó de La Plata donde estudia el profesorado de Música.

Durante esos segundos que los jóvenes estuvieron boca abajo los dos ladrones les revisaron los bolsillos y les robaron todas sus pertenecías, incluso la moto de uno de ellos.

“Pensé que se iban a llevar mi camioneta pero al fin no. Sólo me rompieron los neumáticos y nos decían que no los siguiéramos. Quedamos ahí sin celulares, sin nada”, explicó.

Julián comentó que desde niño visita ese sector del río en Plottier y que nunca había visto un robo antes.

“Desde el piso no pude ver el estado de los ladrones, no sé si estaban drogados. Pero sí los noté muy nerviosos. La verdad que fue horrible”, expresó el joven, quien contó que una vez que pasó todo se dieron cuenta que el balazo al aire que dispararon impactó en una mesa que habían llevado al camping.

Los cinco amigos se dirigieron a la comisaría donde radicaron la denuncia del robo.