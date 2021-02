Disney transforma Canal FOX en Star Channel

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FOX Channel (@foxchannel)

De FOX a Star

La compañía FOX en Latinoamérica tenía diversos canales Premium en televisión por suscripción. Con el cambio impuesto por Disney, estas marcas continuarán, pero con bajo otros nombres:

FOX Premium pasará a ser Star Premium, y continuará ofreciendo series como This is Us

FOX Premium Movies será Star Hits

FOX Premium Series será Star Series

FOX Premium Action será Star Action

FOX Premium Comedy será Star Comedy

FOX Premium Family será Star Fun

FOX Premium Cinema será Star Cinema

FOX Premium Classics será Star Classics.

Además, así como Disney Plus, el canal Star tendrá su propia plataforma de streaming, llamada Star Plus, que contará con producciones más adultas, dirigido a un público mayor al que tiene acostumbrado la empresa de entretenimiento.

Ante el reclamo del público adulto, la Casa de Mickey Mouse anunció la creación de Star, una solución que seguramente ya tenían pensada desde antes. Star, es una plataforma de streaming que ofrecerá a los usuarios los contenidos audiovisuales que en Disney Plus no tienen acceso por la calificación.

Se espera que Star se le sume a Disney Plus en 2021 y ofrezca contenidos de ABC, FX, Freeform, Searchlight y los estudios 20th Century Studios, de los cuales adquirió los derechos en 2019 por 71.300 millones de dólares.

Vale destacar que Star Plus no transmitirá contenido con licencia de Disney, esas producciones son exclusivas de Disney Plus. Sin embargo, contará con franquicias como Deadpool de Marvel, Alien, Depredador, Duro de Matar y Grey’s Anatomy.