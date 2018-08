“Macarena” (Mengolini se niega a dar el apellido de la protagonista de la historia), por entonces pareja del periodista lo denunció por someterla a aborto sin su consentimiento.

“Es una causa de 2001, en la que Feinmann fue sobreseído en 2002, porque no lo pudieron comprobar, era la palabra de Feinmann contra la palabra de la mujer. Pero el de la causa es el que todos conocemos. Lo comprobado e hiperrecontrachequeado -como le gusta decir a (Jorge) Lanata- que es èl. Ahora que sea culpable, eso no es lo que estoy diciendo yo", expresó Mengolini en Los ángeles de la mañana.

“Ellos estaban de novios. A los dos o tres meses, ella queda embarazada, se lo cuenta y la primera reacción de él fue positiva. Pero se ve que se arrepiente y le dice que tiene que abortar… Llega con una señora, Alejandra, la llevan al consultorio del ‘doctor Jorge’, la anestesian y cuando se despierta, le habían practicado un aborto contra su voluntad, es decir, sin su consentimiento; por eso, ella va y lo denuncia…", remarcó la abogada y ex panelista de Duro de Domar.

"Lo que se comprobó en los hechos es que se había practicado el aborto, pero no se pudo comprobar que no hubo consentimiento porque era la palabra de ella contra la de él”, explicó.

Embed Llamamos al juzgado y nos confirmaron que el protagonista de este expediente sí es un cierto petiso careta que vemos a diario en Tv. El apellido está escrito distinto por error de tipeo. Voy a pedir copia del expediente y espero que el juez sea tan amable... pic.twitter.com/ehtPZux3VP — Julia Mengolini (@juliamengo) 9 de agosto de 2018

La denuncia de la ex pareja del conductor de A24 , tomó estado público la semana pasada al calor del debate por la Ley de interrupción Voluntaria del Embarazo en el Congreso de la Nación.

En ese momento, Feinmann sostuvo que la persona denunciada en la causa no era él argumentando que el apellido que figura en el expediente judicial no coincide con el suyo.

"Linda opereta del Dip Tailhade. Le aclaro que mi apellido es Feinmann y mi nombre completo EDUARDO GUILLERMO. Cualquiera que me conozca íntimamente lo sabría. Fin de la historia", escribió en el periodista en un tuit que luego borró y que hacía referencia al mensaje posteado por el legislador kirchnerista.

Embed Parece que al final no se trataba de una opereta, no @edufeiok? No hiciste memoria todavía? No recordás a tu novia, la víctima, Macarena…? O al Dr. Jorge O…, el médico que practicó el aborto? O a Alejandra…, que fue con vos al consultorio, según se lee en la denuncia? https://t.co/fxgSleYwYp — Rodolfo Tailhade (@rodotailhade) 9 de agosto de 2018

Después de que Mengolini insistiera en que el imputado era él, Feinmann replicó un tuit de un seguidor que mostraba el expediente remarcando que fue absuelto.

Embed #BOMBAZO: CAYÓ OPERETA K



En éste hilo verás que Eduardo Feinmann fue ABSUELTO en 2001 x la acusación que hoy @rodotailhade y @juliamengo le hacen por: "obligar a abortar a una mujer". Fue opereta en 2001 y opereta hoy.



Si bancan a @edufeiok difundan RT Lean el fallo pic.twitter.com/FCiec1VrfW — SUSHIPLANERO (@NunkMasKKs) 12 de agosto de 2018

Embed Acá Feinmann admite lo que habíamos dicho y el negó: que es él el protagonista de la causa. En el mismo acto admite además que mintió porque lo primero que dijo fue que no era él. Fue sobreseido porque no se pudo comprobar el relato de la mujer aunque sí la existencia del aborto. https://t.co/YRHut7zNud — Julia Mengolini (@juliamengo) 11 de agosto de 2018

"Este es un caso testigo y ejemplificados de la hipodresìa de los sectores antiderechos. Se practican muchos abortos y después públicamente la posición es otra. Ahora, cuando te toca de cerca no tenés ningún problema", lamentó la periodista de Futurock.

Sobre una posible represalia legal por parte del perdiosta, Mengolini exclamó: "No puede porque yo no lo estoy acusando de nada. Estoy diciendo que es él el protagonista de ese expediente. En todo caso vayan a preguntar al Juzgado de instrucción Nº 1. Él fue sobreseído y estoy contando todo, tal como fue. Que no diga que no es él, porque lo es". remarcó.