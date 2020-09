Docente neuquina denunció abuso de autoridad

Ante el pedido de explicación por el accionar, una mujer policía les dijo: "Señora, se calla o la detengo por maleducada".

"Me trasladaron a la Comisaría Primera y me dijeron que como estaba demorada, hasta que no me vieran los médicos no me podía ir. Por eso, denuncio un abuso de poder de la Policía que se ampara en los decretos de la pandemia", indicó la docente.

Respecto de esta situación, la Policía manifestó que ellos acudieron al lugar por vecinos que llamaron para avisar que en una casa la música estaba alta.

Los efectivos solicitaron a las mujeres que bajaran el volumen y cuando se estaban por retirar, una de ellas comenzó a agredir verbalmente a una mujer policía y ahí fue que se resolvió la demora.

Según la Policía, vecinos del lugar se ofrecieron como testigos del procedimiento y el fiscal Guillermo Prime instruyó para que se la notificara de la violación del artículo 205 y los DNU de la pandemia.