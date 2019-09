Docente pedía sexo para aprobar a sus alumnos

Sin embargo, Rizzieri no solo sostiene los hechos que denuncia, sino que agrega: “Aunque los profesores salieron a desmentirlo, nosotros presentamos pruebas en las que ellos les pedían que se callaran porque si no sería imposible aprobar la materia con ellos. Es un entramado horrible”.

En declaraciones publicadas en el diario Crónica, el joven detalló: “Al ser varones, nadie se animaba a denunciarlo. En mi caso me animé, con el apoyo de mi familia, porque tuve cuatro intentos para recibirme y siempre me ponía una excusa para desaprobarme, y después me invitaba a la casa para explicarme y corregir los errores”. En ese contexto, reveló que accedió a ir a la casa una vez y que el docente lo abrazaba. “Me decía que tenía que hacer algo extra si quería aprobar la materia”, contó.

Como prueba, el alumno aportó un chat que mantuvo con Gahn en el que el docente le afirma: “sabés lo que tenés que hacer para regularizar y aprobar”.