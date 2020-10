Dólar caliente: el Banco Central acelera el ritmo de devaluación

Si bien los nuevos lineamientos de política monetaria no hablan explícitamente de una mayor devaluación, el mercado cree que el BCRA irá en esa línea. Según varios analistas, las altas expectativas de devaluación no cederán mientras el Gobierno no corrija varias distorsiones económicas, sobro todo con un Banco Central que tiene cada vez menos reservas para contener al dólar.

Entre estas distorsiones, mencionan que el Gobierno debe dar alguna señal de cómo corregirá el déficit fiscal en los próximos años en el marco de un acuerdo con el FMI. Y consideran que la baja transitoria anunciada para las retenciones (de 33% a 30%) no servirá para que los exportadores liquiden sus dólares: siempre les convendrá más retener sus divisas, en un escenario con caída de reservas, altas expectativas de devaluación y una gran brecha cambiaria entre el dólar oficial y los otros.

Las reservas del BCRA fueron utilizadas para pagar los vencimientos externos. (NA) Las medidas del Banco Central anticipan una devaluación mayor del peso.

Instrumentos en pesos

Intentando ir contra la demanda de dólares, otro de los anuncios oficiales de esta semana apunta a reforzar el mercado de pesos con la emisión de bonos atados a la evolución del tipo de cambio. En la misma línea, el BCRA informó una suba de la tasa de pases, es decir que le pagará más a los bancos por los pesos que coloquen en el propio Banco Central por afuera de las Leliq. El objetivo es que después los bancos suban las tasas que pagan por los plazos fijos a sus clientes, pero todavía no hay nada seguro.

A estas dos medidas se suma el anuncio hace unas semanas (aún sin precisiones) de que se lanzará un plazo fijo “dolar-linked”, que ajustará según la variación del tipo de cambio oficial. Aún los bancos están analizando si van a ofrecerlos o no y a qué plazo, para qué tipo de cliente, y si pagarán alguna tasa adicional por sobre la devaluación, entre otras cuestiones.

Aunque este tipo de plazo fijo puede ser un instrumento interesante para cubrirse de la suba del dólar oficial, no abarcará sin embargo al dólar blue ni a los otros dólares legales (contado con liqui, MEP, etc.).

Por otra parte, para impulsar otros instrumentos financieros en pesos, el Gobierno anunció que eximirá de Bienes Personales durante tres años a los activos financieros aplicados a nuevos desarrollos inmobiliarios. Y además, se creará un Fondo Fiduciario de Cobertura y Promoción para dar sustentabilidad a los créditos hipotecarios, algo que se financiará con aportes de los bancos y una parte de la cuota de los préstamos.

dolares home banking En el inicio del mes, muchos ahorristas tuvieron que hacer "cola virtual" para comprar dólares.

Colas virtuales y rechazos

En este escenario, octubre arrancó con problemas para quienes quisieron comprar su cupo de 200 dólares. Por empezar, aparecieron “colas virtuales” para poder entrar al homebanking. En el Santander, por ejemplo, a quienes intentaban loguearse les aparecía un cartel diciendo que “se podrá ingresar en X minutos”. El banco explicó que implementó esto porque "los primeros días del mes quieren ingresar por homebanking o la app muchas personas al mismo tiempo, lo que genera una sobredemanda de los sistemas”.

Además de la “cola virtual”, otra queja de los usuarios fue que el sistema no permite saber previamente cuál es el monto que se puede comprar. Como desde el 15 de septiembre los consumos con tarjeta en moneda extranjera restan cupo, los usuarios tienen que ir probando cifras por debajo de 200 dólares hasta conseguir que le aprueben la operación.

Por otra parte, los usuarios se quejaron de que al menos un 70% de las operaciones fueron rechazadas por las nuevas restricciones que impuso el “supercepo”. De hecho, atajándose a esto, en los últimos días de septiembre muchos bancos mandaron e-mails a determinados clientes avisándoles que no iban a poder comprar dólares.

Según las nuevas restricciones, no podrán comprar dólares quienes reciban algún subsidio de la ANSES (IFE, Asignación Universal por Hijo o por Embarazo, etc), perciban haberes por medio de ATP, o hayan accedido a algún beneficio por el Covid-19. Y tampoco podrán comprar divisas quienes hayan refinanciado créditos (hipotecarios UVA, o consumo en cuotas con tarjetas), sean cotitulares de cuentas, o hayan operado a través del contado con liquidación o el dólar MEP.

A esto se sumó esta semana una nueva restricción: el Gobierno anunció que “se bloquearán los CUIT para la compra de divisas de los funcionarios de máximo nivel, de legisladores nacionales, y de directores de bancos públicos, incluido el BCRA”.