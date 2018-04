Frente a carteles exigiendo justicia por el caso y con aplausos de fondo, Ángel y un numeroso grupo de colectiveros se abrazaron en llantos al grito de “Leandro presente, ahora y siempre”, antes de que partieran los vehículos que trasladaron a los familiares y al féretro hacia el cementerio Jardín de los Ceibos.

“Nosotros somos simples obreros del volante, nos capacitamos y no ponemos en riesgo a nadie, y tristemente terminamos así”, manifestó Gerardo Nardelli, inspector de la línea en que trabajaba la víctima. Además, consideró que “este no es un caso aislado” y que esa zona del Gran Buenos Aires “queda en el olvido. Hicimos eco porque no queríamos que quede así, no queremos otro Leandro ni para nuestros compañeros ni para el trabajador común: así como nosotros estamos expuestos, el trabajador común está solo en la parada y muchas veces no tiene que viajar con nosotros pero nos pide que lo llevemos porque le acaban de robar. Es penoso y una vergüenza”, lamentó Nardelli.

Entre los presentes, además de familiares y amigos, había miembros de otras empresas de colectivos, vecinos y autoconvocados que se sumaron en solidaridad.

Un crimen que ya tiene 2 detenidos

Dos jóvenes de 17 y 18 años quedaron ayer detenidos por el crimen del colectivero Leandro Alcaraz, cometido el domingo en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, luego de haber sido involucrados por un testigo que señaló al mayor de ellos como el autor de los disparos. Se trata de un menor de edad apodado Rodolfito y de un muchacho al que le dicen el Viejo. Según explicó la fiscal general de La Matanza, Patricia Ochoa, “hay un testigo que dio las características (fisonómicas) de las personas que están aprehendidas”. Ochoa agregó que además de esta persona, declararon otras tres.