Don Pedro: el agresor de la jueza fue "sancionado de por vida"

Si hay que reconocerle algo a Carlos Escobar es la manera en que defiende a los árbitros y árbitras que están bajo su órbita. Suele ayudar en la difusión de sus logros, los acompaña a los medios, a radicar denuncias... Siempre está con ellos y ellas. Con defectos y virtudes como todos, el referente de los jueces en la región no se borra en los malos momentos. Y esta vez no fue la excepción.

Aclaró que el acusado, que habría firmado la planilla con un nombre falso para poder jugar porque presuntamente estaba suspendido, será sancionado "de por vida, quedate tranquilo que no vuelve más...".

image.png Escobar se mostró indignado por la cobarde agresión a la jueza. Y adelantó duras sanciones para el agresor y su equipo.

También anticipó que el equipo que integraba, 12 de Septiembre + 30, fue "excluido" por lo pronto del campeonato y no la tendrá fácil para volver a competir, según la autoridad. Es que no cayó bien la actitud de "evadir responsabilidades y hacerse los desentendidos porque había una supuesta irregularidad en la planilla", contó el excomisario.

“El equipo pidió disculpas después porque primero evadió ya que el jugador no había firmado la planilla. 'No sé, no lo conocemos decían'... Cuando son equipos así que te arman líos, mejor que no participen", disparó caliente.

Por último, Escobar dejó un claro mensaje: "No nos toquen a las mujeres es la consigna del Torneo y la vamos a hacer cumplir. No puede suceder nunca más algo así".