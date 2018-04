Dos argentinos elegidos como los mejores mochileros

Villarino y Lazzarino fueron destacados por el New York Times.

Laura Lazzarino y Juan Villarino tienen las casillas de mail rebalsadas desde el 22 de marzo. Ese día, The New York Times lo nombró a él “the world’s best hitchhiker” y a ella, que viajó con él los últimos ocho años de su travesía que empezó hace 13, su fiel compañera de viajes. La traducción literal de la palabra refiere a su habilidad de hacer dedo, pero el equivalente argentino del término sería mochilero.