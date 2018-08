Dos campeones récord del Torito van por la séptima

El alero Diego Nondedeu y el ayuda base Ricardo González, los dos únicos jugadores que estuvieron en las últimas seis consagraciones del conjunto gallego, palpitan la previa y cuentan los secretos de la vigencia del campeón desde hace más de un lustro.

“La idea es jugar de la misma manera que se viene jugando hace tres años, con mucha concentración y defensa, que es el fuerte nuestro. Esto facilita el ataque rápido y el contragolpe, que es donde nos sentimos más cómodos”, dijo Nondedeu.

“La serie está muy pareja. Más allá de los resultados de los dos partidos anteriores, ellos nunca bajan la intensidad. Yo creo que para liquidar la serie tenemos que seguir el plan de juego, entrar concentrados en todo momento, sobre todo a la hora de defender, y no relajarnos porque sabemos que ellos no van a aflojar en ningún momento”, agregó González. Después de tantos festejos, cabe preguntar si esta posible nueva consagración será diferente. “Para mí llegar a jugar un torneo, una final y poder ganarla es algo hermoso. La diferencia este año puede estar en que, en mi caso, cada vez se disfrutan más los detalles. Le vas dando más valor a eso que, en definitiva, son las cosas por las que me sigo acercando al club”, contó Nondedeu.

“Si bien para mí el más especial fue el primero, porque veníamos de perder la anterior con el mismo equipo –y tener la revancha en su cancha con toda la gente fue único–, espero igual este título con muchas ansias. Ojalá se nos pueda dar de nuevo y también seria un título especial”, señaló su colega.

6 títulos seguidos tiene Centro Español.

El Torito ganó los torneos de la Federación Neuquina de Básquetbol Apertura 2015, Clausura 2015, Apertura 2016, Clausura 2016 y el Torneo Integración 2017. Bajo esta denominación, también se alzó con la corona en el 2008.

El Torito está 2-0 arriba y con un triunfo más será campeón. Se juega en el Templo (21:30).

El predominio local

También re refirieron a la vigencia del Torito, que en los últimos siete años siempre estuvo en la final. “Creo que esto se da porque siempre hay un esfuerzo de tener los mejores entrenadores, que son de lo mejor que hay en la zona (se refiere a Mauricio Santángelo, Patricio Denegri y el profesor Claudio Fratoni), dirigencia y jugadores apuntando a lo mismo. Además, se está trabajando bien en minibásquet y categorías formativas. La gran mayoría del plantel es de la casa”, afirmó Nondedeu.

“Esto es el resultado de mucho trabajo. Tanto de los jugadores y el cuerpo técnico como de mucha gente que está detrás aportando siempre algo”, elogió González.

Ambos están desde el inicio de la racha ganadora y por eso son palabra autorizada para hablar de las diferencias entre aquella primera consagración y este presente. “Cambios podría nombrar miles pero, sin duda, esto es el resultado de una progresión del proyecto que hay en el club”, resumió el escolta. “Cuando llegué en 2009 había jugadores que no eran del club y hoy el presente es fabuloso con chicos formados acá”, apuntó Diego.

¿Habrá encargado la nueva casaca?

Mario Sepúlveda, pentacampeón con el Torito, no podrá usar esa camiseta. ¿Habrá mandado a imprimir la nueva?