Dos científicos sobreviven ocho días en un bosque

El dueño de la cabaña alertó a las autoridades cuando los inquilinos no efectuaron la salida durante el fin de semana, como habían acordado. Y, tras revisar la vivienda, se supo que la pareja había dejado allí todas sus pertenencias, entre ellas sus prendas de abrigo, teléfonos, billeteras y su automóvil. Por lo que era evidente que no habían decidido irse del lugar, si no que algo malo podría haberles ocurrido.

Fue así que cientos de voluntarios ayudaron a peinar la zona, mientras la temperatura había bajado bruscamente, llegando incluso a 0 ºC. Al cabo de varios días, el operativo de búsqueda fue transformado en una misión de recuperación, después de que las autoridades se resignaran y, debido a las circunstancias, dieran a la pareja por muerta.

Aunque tenían experiencia en senderismo, se desorientaron y se perdieron. Soportaron temperaturas bajo cero sin alimentos ni provisiones. Aunque tenían experiencia en senderismo, se desorientaron y se perdieron. Soportaron temperaturas bajo cero sin alimentos ni provisiones.

Pero uno de los rescatistas, acompañado de un perro entrenado, dio con los supervivientes el 22 de febrero, al escuchar sus gritos pidiendo ayuda. Para llegar hasta ellos, el personal de rescate debió arrastrarse por la abundante presencia de arbustos que impedían el paso. Los septuagenarios presentaban síntomas de deshidratación e hipotermia y fueron evacuados en helicóptero, pero su salud estaba fuera de peligro. Ambos fueron hospitalizados y dados de alta al día siguiente.

