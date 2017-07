En este caso, Ferro de General Pico se hizo con dos de las figuritas más requeridas del mercado: Cristian Taborda, ex Roca y Cipolletti, y Nicolás Caprio, quien jugó hace una temporada en el Albinegro.

El arquero estuvo en la órbita de Independiente de Neuquén tras su regreso del fútbol de Guatemala. Sin embargo, ayer posó con la camiseta de su nuevo club.

Similar es el caso del Mono Taborda, que regresó de su paso por Costa Rica y si bien estuvo muy cerca de volver a vestir la camiseta del Depo, también cerró con Ferro y fue él quien hizo fuerza para que llegara Caprio.

“Me llamó Sergio Arias (DT). Tenía varias opciones pero siempre me dieron buenas referencias de Ferro. Me tocó lograr dos ascensos con Sergio Arias en Mendoza y me gustó el desafío”, expresó el Mono en medios locales.

Por su parte, Caprio reconoció: “Me recomendó Taborda y pude llegar a un club prolijo como Ferro. Llego con las mejores expectativas”.

En tanto, Jorge Gaitán regresó a Comodoro, su ciudad de origen, y si bien espera definirse por algunas de las ofertas que tiene, la CAI ya lo anotó en su lista de buena fe junto a Nelson Seguel.

Roca, en tanto, acordó la incorporación de Rodrigo Aillapán, delantero ex Deportivo Madryn.