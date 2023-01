Dos hombres murieron tras comer achuras en mal estado: clausuraron la carnicería

Y explicaron: “Ambos ingresaron con un cuadro de diarrea y vómitos, con posterior evolución desfavorable. Los cultivos de materia fecal arrojaron la presencia de shigella y salmonella. Los dos afirmaron haber consumido carne y achuras días previos a la aparición de los síntomas”.

Con esta situación, desde el hospital informaron a la Dirección de Bromatología municipal, la cual tomó muestras de la mercadería de los comercios en los que compraron los fallecidos, las cuales fueron enviadas al Senasa y al INAL.

El Ejecutivo local aseguró que se efectuarán denuncias penales contra aquellos que generaron noticias falsas para alertar a los ciudadanos.

Por otro lado, autoridades sanitarias locales puntualizaron que no se registró un aumento de casos de diarrea ni una crecida en los pacientes ingresados con estos síntomas.

El mensaje de una sobrina

Alin Serena, sobrina de uno de los hombres que murió, relató en un posteo de Facebook lo que ocurrió: “Mi tío tenía 48 años. Se juntó a comer con otro de mis tíos un asado y consumió achuras. Al otro día, comenzó con vómitos, diarrea y mucho dolor en los intestinos”, introdujo la joven.

Alin Serena.png

A su vez, la joven dijo también que su pariente fue a atenderse de emergencia, y que los doctores le indicaron medicación y dieta. “A las horas comenzó a convulsionar, tuvo que ser trasladado de urgencia a la guardia del Hospital Evita Pueblo, donde llegó casi óbito con un cuadro de deshidratación e insuficiencia renal”, continuó con respecto al terrible momento que vivió su tío.

“Lo asistieron y trataron de estabilizarlo, pero sus riñones ya casi no funcionaban. Al segundo día ingresó en una terapia farmacológica. Tenía una falla multiorgánica, hizo un paro y falleció el 12 de enero, en el hospital de Berazategui. No tenía ninguna enfermedad de base, no pudieron salvarlo”, precisó la joven.