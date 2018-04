Dos que vuelven a las bases para seguir creciendo

Del lado de Independiente, Ciro Clemente es de los pocos que siguieron activos y decidió jugar la Copa Neuquén, convirtiéndose en líder del equipo. Del lado de Cipolletti, Gustavo del Prete, un “experimentado” pese a sus apenas 21 años, tomó la misma determinación y así lo viven.

“El club me dijo que me podía tomar vacaciones pero como no estuve jugando en las últimas fechas por un desgarro, decidí quedarme y agarrar ritmo. Es una decisión personal y principalmente futbolística”, explicó Clemente, defensor del Rojo.

“Hay una cuestión contractual (firmó hasta junio de 2019), pero más allá de eso, prefiero seguir compitiendo, entrenando. Es lo mejor para mí y mi físico”, analizó el Tuti.

Una responsabilidad

Si bien ambos tienen vasta experiencia en la tercera categoría del fútbol, cuando bajan a la Liga toman inevitablemente nuevas responsabilidades. “Bajar a la Liga también es un compromiso. Te convertís en una suerte de líder y no podés jugar a media máquina. Uno nota la diferencia en los tiempos y en la técnica pero la intensidad es la misma”, consideró el del Rojo.

De igual manera lo toma el volante del Albinegro, que viste la cinta de capitán en la Confluencia. “Es un orgullo ser el capitán. Soy muy hincha de este club así que tener esa responsabilidad es muy lindo”, amplió el cipoleño.

Si bien ambos tienen la mira puesta en seguir a punto desde lo físico para la temporada que se viene, también anhelan volver a conseguir un título local en sus respectivas competencias.

“Queremos tener una revancha en la Copa porque la última vez se llegó a la final y no pudimos concretarla, así que también motiva mucho eso”, consideró Ciro. Por su parte, Del Prete coincidió: “Hace rato que Cipo no es protagonista en la Liga y la idea es volver a hacerlo. Somos varios del Federal los que vamos a buscar continuidad aquí, así que estamos un poco obligados a eso”.

El Rojo ganó los tres partidos que jugó en la Copa Neuquén y es puntero de su zona. Cipo empató dos y ganó uno, este último con Del Prete en cancha, que metió un doblete.

“Bajar a la Liga también es un compromiso, no se juega más relajado. Te convertís en una suerte de líder y no podés jugar a media máquina”.Ciro Clemente. Defensor de Independiente de Neuquén

“Es un orgullo ser capitán. Soy muy hincha de este club así que tener esa responsabilidad es muy lindo”.Gustavo “Tuti” del Prete. Delantero de Cipolletti

Cipo ya volvió a las prácticas

Si bien falta mucho para que los equipos regionales vuelvan a ver acción en el plano federal, ayer volvió a las prácticas el resto de los integrantes del último plantel de Cipolletti. Tal como estaba acordado con la dirigencia, a las 15:30 se puso en marcha la rutina para un grupo numeroso de futbolista a las órdenes de Germán Alecha.

Del lado de Independiente, la fecha pautada para comenzar con las tareas del próximo semestre es el 15 de abril.