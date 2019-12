Un testigo de identidad reservada, que no tiene que ver con la causa, fue quien indico la zona donde se presume que está el cuerpo de Schaerer. El informante aportó el dato en el 2008 y señaló que el cuerpo se encontraba en una zona fangosa que ahora está cubierta por agua.

Hasta este momento la causa indicaba que Schaerer se encontraba secuestrado en una quinta de Pasos de los Libres hasta 2004. Luego, se estableció que Cristian estuvo cautivo en un aserradero de Garupa Misiones entre marzo y mayo de 2004. Un testigo lo ubica en el lugar luego de afirmar que mantuvo un diálogo con el mientras estaba cautivo.

Gendarmeria y la Policía Federal realizaron varias excavaciones en Paso de los Libres en 2006 a raíz de un dato que había aportado un testigo que señalaba la zona donde supuestamente se encontraba enterrado el cuerpo de Schaerer pero no obtuvieron resultados favorables.

El año pasado, el dato que aportó el informante llevó a la justicia a investigar la zona nuevamente. Gendarmeria investigó la zona con buzos, botes e investigadores brasileños.

“En este momento el lugar señalado está cubierto por tres metros de agua, por lo cual trabajan además de buzos provistos con ecosondas, georadares y cámaras submarinas, científicos y antropólogos forenses tanto de la Gendarmeria Nacional como de la Policía Federal de Brasil. El despliegue del operativo es tan grande y es arduo porque supone encontrar restos en un área del tamaño de una cancha de fútbol. Y se da en el marco de cooperación policial entre ambos países”, dijo un fuente judicial en aquel entonces.

En esta ocasión los buzos se dificulto por la presencia de lodo en el fondo del arroyo.

Rodrigo Alegre on Twitter Se reanuda la búsqueda de Cristian Schaerer, el joven secuestrado hace 16 años, en Corrientes. Están vaciando de agua el Arroyo Imboá en la localidad brasileña de Uruguaiana. Un testigo aportó el dato a los investigadores. pic.twitter.com/J0xwZVahCj — Rodrigo Alegre (@rodrialegre) December 24, 2019

Rechazaron liberar a uno de los condenados

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó la libertad solicitada por un abogado que cumple una condena a 25 años de prisión por el secuestro y desaparición del estudiante Cristian Schaerer, ocurridos en 2003 en la ciudad de Corrientes, informaron fuentes judiciales.

La defensa de Pedro Angel Barbieri (55) había presentado dos recursos extraordinarios ante la sala III del máximo tribunal penal de la Nación debido a la situación que se dio luego de que en diciembre de 2018 el Tribunal Oral Federal de Corrientes le concediera la libertad condicional tras cumplir dos tercios de la pena.

Cinco meses después, en mayo, la misma sala de Casación revocó ese beneficio y la defensa volvió a apelar.

El fiscal federal 1 de Corrientes, Flavio Ferrini, se opuso desde un principio al beneficio y, en sucesivas presentaciones, destacó que la naturaleza del ilícito por el que fue condenado Barbieri (secuestro extorsivo agravado) es un delito que “además de grave, es continuo y permanente”.

"Tal es así, que al día de la fecha no se ha logrado determinar el paradero de la víctima, Cristian Eduardo Schaerer, ya que no obstante que su familia pagó el rescate exigido por su libertad y su vida, no fue liberado", consignó en su recurso de casación.

Cristian Schaerer

Agregó que Barbieri había colaborado activamente en la planificación y ejecución del secuestro y que esa sola circunstancia es suficiente para argumentar que podría saber dónde y en qué condiciones se encuentra la víctima.

En esa línea, sostuvo, además, que aún se encuentra pendiente de juicio oral el último tramo de la causa, donde serán juzgados Rodolfo “Ruso” Lohrmann (53) y José “Potrillo” Maidana (59), ambos detenidos y condenados por la Justicia portuguesa por otros delitos y que deben ser extraditados a la Argentina.

En ese sentido, el fiscal consideró que, de otorgársele el beneficio a Barbieri, “podría obstaculizar la labor de la Justicia entorpeciendo con posibilidad concreta, en connivencia con los jefes de la organización, la localización del paradero de Schaerer como así también el cumplimiento de su actual condena”, por lo que resaltó que el peligro de fuga “aún subsiste”.

En el primer debate que se efectuó por el caso, entre 2006 y 2007, fueron condenados Barbieri y Néstor Horacio Barczuk (54) -quien cuidó de la víctima durante el cautiverio- a 25 años de prisión de prisión y Judit Alvarenga (48) -secretaria del letrado- a 8.

En tanto, en 2009, en el segundo proceso, Cristian Carro Córdoba (44) fue sentenciado a 25 años, Gonzalo Adrián Acosta (33) a 16 y Claudio Cornelli Belén (38) a 12, mientras que otros cinco integrantes de la banda habían sido absueltos.

Sin embargo, en 2013, la Cámara Federal de Casación Penal impuso 17 años para los hermanos Sergio Gustavo (46) y Oscar Antonio Salgán (43) y María Esther Sudo (54), 11 años para su hijo, Jorge Gabriel Sudo (33), y 18 años para el policía Miguel Angel Ramírez (49).

Todos están condenados por “secuestro extorsivo agravado por la participación de tres o más personas y por su comisión con armas de fuego”.