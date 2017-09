"Duermo tranquilo, no detuvimos a nadie ni matamos a nadie"

Chubut

El segundo jefe del Escuadrón 36 de Gendarmería Nacional de Esquel, Juan Pablo Escola, aseguró que no se detuvo ni se mató “a nadie” en el operativo que él encabezó el 1º de agosto en la comunidad mapuche Lof de Cushamen, en el noroeste de Chubut, donde fue visto por última vez Santiago Maldonado. “El 1º de agosto no detuvimos a nadie, no matamos a nadie, no estuvimos ni cerca de detener a alguien. Duermo tranquilo; actuamos correctamente”, aseguró Escola en diálogo con Clarín.