Duro relato de la tragedia

“Hemos visto accidentes, pero nunca en mi vida me lo voy a sacar de la cabeza. Empezamos a ver una polvareda y que volaban cosas. Después nos dimos cuenta de que era la gente que estaba volando. Ahí, llamamos a Bomberos”. Paula testigo del accidente

El Volvo quedó “en la banquina, del otro lado”. Su conductor, Juan Ignacio Batalla, oriundo de La Pampa, había salido ileso. “No sabía ni qué le pasaba, estaba en estado de shock”, contó Paula. Del otro lado estaban las víctimas. Entre los nueve muertos, cuatro menores, estaba Santino, un bebé de apenas un año, con otros cuatro chicos heridos de entre tres años y diez meses. Este último fue trasladado a un hospital cercano en estado crítico y falleció poco después.

Chicos: de los nueve muertos, cinco eran menores. Hay siete heridos, dos de gravedad

El conductor del camión fue trasladado a una comisaría de Carmen de Areco y hasta ayer al mediodía no había sido indagado.

La investigación para determinar la responsabilidad en el choque está en sus primeros pasos. Paula, por su parte, se sorprendió ante la cantidad de personas que viajaban en la camioneta: “Mi marido vio que había cinco criaturas en el piso, cuatro ya no se movían. Dentro de la camioneta también había otras criaturas. Debía ir la mayoría en la caja de la camioneta. Mi marido se acercó y cuando vio que había tantas criaturas, no me dejó arrimar. No había mucho para hacer. Tenías a toda la gente desparramada en el pavimento y no te dabas cuenta. Fue una mezcla de polvo y personas. La Policía llegó rapidísimo”.