De un pequeño piano a una carrera de más de 25 años en la música, la historia del neuquino Fernando Bertolami

Conoció su amor por la música de causalidad y la eligió como forma de vida. Hoy, tiene su propio estudio y enseña a otros para expandir su arte.

La historia de Fernando Bertolami no empezó en un escenario ni en una sala de conciertos, sino en la intimidad de su casa, cuando tenía tan solo 8 años y un pequeño piano le llegó como regalo. Ese primer contacto marcó el inicio de un recorrido que sin saberlo se transformaría en una decisión de vida.

“ Desde los 8 años estoy arriba de las teclas . Fue un regalo de cumpleaños, un pianito chico, y a partir de ahí empecé a meterme en la música” recordó el pianista neuquino y agregó: “Incluso pasé por la guitarra, pero el piano fue el instrumento que me terminó deslumbrando ”.

En esos primeros años, su camino no estaba definido dentro de la música clásica. Sus primeros pasos estuvieron atravesados por otros géneros, especialmente el jazz y el blues, influenciado por su entorno familiar.

“Los estilos por los que anduve en ese momento tenían que ver con el jazz y el blues, muy influenciado por un tío que era muy afín a ese género. Eso fue lo que me rodeó en los primeros años”, explicó..

fernando bertolami pianista neuquino 4

Un regalo, una abuela y una decisión de vida

Todo cambió en la adolescencia, cuando a los 15 años, su abuela Susana le regaló un CD del compositor y pianista Frédéric Chopin. Ese simple gesto marcó un antes y un después en su historia.

“Hasta ese momento la música era una pasión fuerte, mucho más que un hobby, pero a partir de ahí se transformó en una decisión de vida. Ahí es donde decido darle un curso serio y profesional a mi camino”, agregó.

Con la decisión tomada, el pianista definió que la música clásica sería su horizonte. “Me despojé de todos los otros estilos que venía transitando y me empapé de lo nuevo. Era lo que me despertaba un interés muy fuerte y del que cada vez quería saber más”, aseguró.

fernando bertolami pianista neuquino

Sacrificio y una convicción inquebrantable

Bertolami inició un camino de formación exigente, primero en Neuquén y luego en Buenos Aires. Es profesor nacional de Música con especialidad en piano, egresado del Instituto Nacional Superior de Artes (INSA), actualmente conocida como Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA).

Su esfuerzo y dedicación, le abrieron la puerta a uno de los hitos más importantes de su carrera: estudiar durante siete años con el maestro Aldo Antognazzi. Para hacerlo, viajaba cada 20 días a Buenos Aires, en una rutina que exigía disciplina, tiempo y un enorme compromiso personal.

Fernando Bertolami- Pianista (2) Maria Isabel Sanchez

“Era una dedicación total. Tenía veintipico y podía hacerlo, era un esfuerzo muy grande, pero también una etapa fundamental en mi formación”, recordó.

Realizó además numerosas “Master Class” con notables figuras nacionales e internacionales como: Jörg Heyer, Ingrid Zur, Haydee Schwartz, Hilda Herrera, Juan Manuel Quintana, Stefano Mancuso, Francisco Navarro Lara, Fernando Pérez, Manuel Massone, Horacio Bollini y la roquense Gabriel Guala. Esto le permitió consolidar su desarrollo académico con distintos maestros y espacios de estudio.

A pesar de las exigencias, nunca dudó del camino elegido. “Siempre tuve claro que todas las profesiones tienen altos y bajos, pero cuando hay amor por lo que uno hace, eso está por encima de cualquier obstáculo. En mi caso siempre fue un camino hacia adelante”, afirmó.

Del piano a nuevos desafíos artísticos

A lo largo de su trayectoria, Bertolami no solo se consolidó como concertista, sino que también asumió desafíos que lo llevaron a explorar otros lenguajes. Uno de los más importantes fue su participación en la musicalización de la película "La Livertá" sobre el escritor Osvaldo Bayer, un proyecto que viajo por distintos países y fue reconocido a nivel nacional.

“Me sacó un poco del circuito habitual de los recitales, pero fue muy interesante de abordar. Era algo distinto a lo que estamos acostumbrados los pianistas clásicos y me permitió explorar otra forma de trabajo artístico”, explicó.

Además, desarrolló proyectos propios que forman parte de su identidad musical. Uno de ellos, fue "De Piazzolla a New York", el tributo a Astor Piazzolla, un artista presente en sus recitales desde hace más de una década.

“Hace más de 14 años que en mis recitales nunca falta Piazzolla. Es un compositor que, si bien no pertenece estrictamente a la música clásica, fue una bandera importante en mi vida y en mi carrera”, sostuvo.

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En paralelo a su carrera como intérprete, Fernando desarrolló una fuerte vocación docente. Con más de 22 años de experiencia, ha formado a más de 130 alumnos.

“He preparado a más de 132 alumnos privados y exclusivos. Muchos de ellos hoy están estudiando o tocando en distintas provincias, y eso para mí es un orgullo enorme”, destacó “He preparado a más de 132 alumnos privados y exclusivos. Muchos de ellos hoy están estudiando o tocando en distintas provincias, y eso para mí es un orgullo enorme”, destacó

Actualmente, dirige su estudio privado en la ciudad de Plottier, donde trabaja con un enfoque personalizado, inspirado en la formación que él mismo recibió. “Trabajo de una manera muy similar a la que yo viví con mi maestro: con clases uno a uno, con un seguimiento muy detallado. Eso hace que el aprendizaje sea mucho más profundo”, aseguró.

La música como forma de vida

Más allá de los logros, los escenarios y la formación, hay una idea que atraviesa toda su historia: la música como forma de vida. “Para una persona que se dedica a esto, la música no es una pasión, es un estilo de vida” remarcó.

“Está las 24 horas en tu vida: en el trabajo, en el pensamiento, en lo que sentís, en cómo compartís con otros. Es algo con lo que convivís permanentemente”, definió. “Está las 24 horas en tu vida: en el trabajo, en el pensamiento, en lo que sentís, en cómo compartís con otros. Es algo con lo que convivís permanentemente”, definió.

Además, Bertolami explicó que esa mirada la traslada a la forma de vincularse con sus alumnos. “A mí siempre me gustó ser una persona que abre puertas. Tal vez porque en mi camino sentí que algunas puertas no se abrieron, hoy trato de hacer lo contrario” explicó.

Aquellos músicos que desean formarse con Fernando, pueden contactar con él, a través de su cuenta de Instagram @fer_bertolami.

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Un amor que se proyecta

Con 43 años, más de dos décadas de experiencia en la docencia y más de 25 años arriba del escenario, Fernando Bertolami continúa proyectando su carrera con nuevos desafíos.

“Actualmente, estamos trabajando junto a mi padre Juan Carlos Bertolami, que también es mi representante en el desarrollo minucioso de un nuevo proyecto artístico” adelantó y explicó que se encuentran "coordinando una importante serie de recitales y giras, con todo lo que implica la logística, las fechas, los lugares, los detalles contractuales y los patrocinios“.

Más allá de su futuro, hay algo que este pianista no cambió y es la certeza que guio toda su historia: la música no fue una elección pasajera, sino una decisión profunda que tomó en la adolescencia y que nunca volvió a cuestionar.