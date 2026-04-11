Los libertarios de Neuquén ya piensan en el 2027

Hay al menos tres sectores que se están moviendo de cara a las elecciones del año que viene. En LLA buscan tener presencia en el interior y bajar la figura de Milei a nivel provincial.

Los principales partidos políticos de la provincia de Neuquén ya comenzaron a mover sus fichas pensando en las elecciones del año que viene, donde habrá renovación de cargos ejecutivos, tanto a nivel provincial como de los municipios.

Y en ese contexto, los libertarios neuquinos hacen su propio juego, a través de diferentes estrategias en un escenario divido al menos en tres espacios.

En lo que hace a La Libertad Avanza (LLA) como partido, es la senadora nacional Nadia Márquez quien concita el apoyo directo de la Casa Rosada, a través de una línea directa con Karina Milei , y que incluye los armados y estrategias a nivel local.

Otra figura importante es el también senador Pablo Cervi, quien no contaría con esa llegada sobre quienes toman las decisiones dentro de LLA a nivel nacional. Sin embargo, algunos trascendidos hablan de su intención de impulsar alguna candidatura a nivel provincial o a intendente capitalino para el año que viene.

Nadia Márquez y Karina Milei.jpeg

Armados

Lo que se pudo saber es que tanto Cervi (recientemente afiliado a LLA) como Márquez están recorriendo la provincia, conformando equipos de trabajo, tanto técnicos (en Energía, Producción y Salud) como políticos. Y bajando al territorio el trabajo que realizan en el Congreso Nacional.

“Buscamos posicionar un espacio competitivo, canalizando el apoyo que hay para el presidente en Neuquén”, remarcó una fuente de LLA.

Este fin de semana Cervi y Márquez visitaron diferentes zonas de la provincia. El primero estuvo por la Confluencia y la senadora en la zona sur, donde se organizaron encuentros con referentes y dirigentes barriales.

Eguia y Fuerza Libertaria

El otro espacio libertario, aunque no alineado al gobierno nacional, es Fuerza Libertaria del empresario de medios Carlos Eguia, quien confirmó que será candidato a gobernador el año que viene.

Este partido buscará presentar candidatos en todos los municipios de la provincia, con la posibilidad de que el actual concejal capitalino, Joaquín Eguia se postule a diputado provincial.

SFP Joaquin Eguia concejal y Candidato (6)

Carlos Eguia aseguró que también están sumando a otros sectores de la política neuquina, y apuntó contra los actuales representantes de LLA en el Congreso. “Nos llama la atención el silencio de Nadia Márquez, de Pablo Cervi y compañía por el tema Adorni, por LIBRA, por el tema Andis y todos los casos de corrupción que hay a nivel nacional”, dijo.

“Nosotros somos libertarios, pero no arrastrados. Somos libertarios neuquinos, que vamos a defender a Neuquén, porque la palabra libertario la usa cualquiera, y libertario no es para cualquiera. Somos libertarios que no vamos a aceptar dádivas del gobierno nacional para votar alguna ley que le convenga a Nación”, advirtió.

Los terceros en discordia

Una tercera pata libertaria en la provincia está representada por Cumplir, el sello de la banca de la diputada provincial Brenda Buchiniz, que hoy integra en la Legislatura un interbloque con los legisladores César Gass (UCR) María Cecilia Papa, Mónica Guanque y Federico Méndez (Democracia Neuquén).

Se indicó que existe gente que se está acercando a este espacio desde La Libertad Avanza (con quien mantienen una disputa judicial por el uso de la figura del león). No obstante, advirtieron estar dispuestos a trabajar en conjunto con LLA de Neuquén (esa no sería la idea de los radicales) y ratificaron la precandidatura a intendente de Neuquén capital del empresario de la noche, Nicolás Vaamonde.