El sindicalista aseguró que la medida de fuerza resultó un éxito y consideró que alcanzó una adhesión de “entre un 98% y un 99%” de todos los trabajadores del país. Varios referentes del Gobierno criticaron la medida de fuerza y advirtieron que, pese a su presunto éxito, no ayudaría a cambiar demasiado el rumbo del país, ya que la consigna nunca quedó clara. Sin embargo, el propio referente de Camioneros refutó esa observación. “Con nuestra lucha por las paritarias, decían que era una locura cuando pedimos el 27 por ciento. Y luego de un paro de 24 horas y movilizaciones, se logró firmar ese acuerdo importante en la calle”, afirmó. Además del de Camioneros, varios referentes de la izquierda se expresaron.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó en nombre del Gobierno que el paro de la CGT “es simplemente político, no hay una consigna detrás”. “Claramente, estos sindicalistas no contribuyen a nada, no suman”. Mauricio Macri. Presidente

“Esto significa el fracaso del diálogo social y también el de la política”. Juan Carlos Schmid. Triunviro de la Confederación General de los Trabajadores