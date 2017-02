Duros discursos contra Macri en el Parlamento español

La alianza Podemos cumplió con su promesa y aprovechó cuando el parlamento le cedió la palabra a su diputado Íñigo Errejón para marcar su diferencia con el primer mandatario argentino, Mauricio Macri.

"Coincido la importancia de estrechar lazos con Argentina", comenzó Errejón pero resaltó que el Presidente argentino es del mismo bando que el Gobierno Español. "No le vamos a pedir que no se lleven bien con el señor Macri", les comunicó, "pero al pueblo argentino, a la mayoría que sufre el maltrato y los recortes, les decimos una sola cosa: aguante, no aflojen, que vamos a volver".

Podemos es un partido nuevo que apareció en España tras la crisis de represetanción del PP, en linea con los crecientes casos de corrupción y el alto índice de desempleo que vivía el país ibérico por el año 2012.

Mauricio Macri fue invitado a una gala de honor con la realeza española y Podemos también se negó a participar. Por medio de la prensa, recalcaron que "es un presidente offshore".

Embed Señores del PP, es evidente que Macri es de lo suyos. Pero al pueblo argentino, le decimos: aguanten, no aflojen, que vamos a volver pic.twitter.com/SFhd8mysbd — Íñigo Errejón (@ierrejon) 22 de febrero de 2017

También la diputada Irene Montero se refirió a la visita del mandatario argentino y lo calificó como un presidente "offshore", "salía en los papers de Panamá y es responsable de la vulneración de los derechos humanos como mantener en prisión a Milagro Sala o como plantear hacer un día festivo movible el día que se conmemoran los Derechos Humanos en Argentina".

Además, lo acusaron de hacer "amnistías fiscales para sus amigotes, a semejanza de lo que hace el Partido Popular" en España.

Montero reclamó la liberación de Milagro Sala, detenida en Jujuy.