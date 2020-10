Dybala, afuera del banco por un cuadro gastrointestinal

Paulo Dybala no estará ni en el banco de suplentes. El delantero de la Juventus fue descartado, por problemas de salud. El seleccionado argentino enfrenta este jueves a Ecuador en la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, con una formación liderada por el astro Lionel Messi.

Según informaron, Dybala "padece un cuadro gastrointestinal y no formará parte de la nómina para el partido de hoy. Su lugar será ocupado por el delantero Giovanni Simeone". El delantero cordobés no iba a ser parte del once titular, sin embargo, dentro de las consideraciones del técnico Leonel Scaloni, es una pieza importante en el recambio.