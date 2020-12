Dybala: Mirá los gestos que los volvieron viral en las redes

El Delantero argentino Paulo Dybala volvió a llamar la atención de la prensa deportiva este semana, pero esta vez no fue por su desempeño en el campo sino por un cruce de gestos y palabras con el director técnico del FC Barcelona , Ronald Koeman, el pasado martes cuando el equipo azulgrana se enfrentó a Juventus en un partido de la fase de grupo de la Champions League.

Esta acción no gustó el técnico del FC Barcelona quien dirigió unas palabras con la banca contraria, hecho que no pasó desapercibido por los jugadores y sobre todo por Dybala , quien entre risas y gestos contestó a Koeman.

Aunque este incidente no pasó a mayores, algunos internautas aseguran que Dybala se mofó del aspecto físico del entrenador del Barcelona. A continuación dejamos el video para que vos juzgues si Dybala fue irrespetuoso o solo se trató de un gesto jocoso.

Futuro de Dybala en la Juventus

Actualmente, Paulo Dybala está experimentando un bajón en su carrera futbolística, por lo que algunos medios especializados han señalado que esta situación es provocada por los contratiempos surgidos por la renovación de su contrato.

El club turinés, el argentino y su agente Jorge Antún no se encuentran en el mismo punto en las negociaciones y, pese a haberse desplazado su representante a Turín, no han podido sentarse a cerrar la negociación. Todo parece indicar que la renovación se producirá en algún momento, pero no cercano, y las informaciones con una posible venta empiezan a salir.