"Eché a 3500 tipos de los 7000 que había en el Senado

Durante una entrevista, Michetti valoró como logros de su gestión fomentar el trabajo de los artesanos del norte, “que hacen cosas maravillosas”, un relevamiento con el Indec sobre discapacidad y su trabajo como presidenta del Senado. “Ese es un trabajo que nos toca a los vicepresidentes medio de rebote, me encanta lo que hago ahora pero no me interesa volver a ser legisladora. Ni loca. Eso sí, en el Senado hice muchas cosas, arreglamos el edificio. Y eché a 3500 tipos de los 7000 que había, ¿a vos te parece, cien personas para cada senador? Era una barbaridad. Por algo nadie se quejó”, señaló.