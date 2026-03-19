Internaron al guitarrista de AC/DC en Buenos Aires y crece la incertidumbre por los shows en River

Stevie Young fue hospitalizado tras llegar al país y encendió la alarma. Desde la organización confirmaron qué pasará con los recitales previstos.

La salud de Stevie Young encendió las alarmas entre los fanáticos de AC/DC en la Argentina . El músico fue internado en Buenos Aires a pocos días de los esperados recitales en el estadio de River, lo que generó dudas sobre el futuro de las presentaciones.

De acuerdo al entorno de la banda, la internación fue una medida preventiva tras presentar un malestar apenas arribó a la Argentina. Por ese motivo, los médicos decidieron avanzar con una batería de estudios para evaluar su estado.

A pesar del susto inicial, desde la organización llevaron tranquilidad: el músico “está bien y de buen ánimo” , y su evolución es favorable mientras continúa bajo observación.

Incluso, trascendió que el propio guitarrista mantiene la intención de subirse al escenario en los próximos días.

¿Se suspenden los shows de AC/DC en Argentina?

La gran pregunta que se hicieron los fans tuvo una respuesta rápida. Desde la producción de los recitales confirmaron que, por ahora, los shows siguen en pie.

La banda tiene programadas tres presentaciones en River para el 23, 27 y 31 de marzo, fechas que forman parte de su esperada gira por Sudamérica.

En ese sentido, el mensaje oficial buscó llevar calma: no se trata de un cuadro grave y todo indica que la situación no afectará el cronograma previsto.

Expectativa máxima y alerta entre los fans

El episodio generó un fuerte impacto porque se trata de uno de los regresos más esperados del rock internacional en el país. La banda no se presenta en Argentina desde hace años y las entradas para River despertaron una enorme demanda.

Por eso, cualquier noticia sobre la salud de uno de sus integrantes repercute de inmediato entre los seguidores, que ahora siguen de cerca la evolución de Young a días del primer show.

Mientras tanto, la expectativa sigue intacta: si todo evoluciona como hasta ahora, AC/DC podría salir a escena en Buenos Aires tal como estaba previsto.